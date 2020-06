Boloni, aproape de a prelua o echipa de top

Ziare.

Tehnicianul roman s-a despartit saptamana trecuta de Royal Antwerp, iar presa din Belgia anunta ca ar putea ajunge pe banca lui Standard Liege. Voetbal24 scrie ca Michel Preud'homme e pe punctul de a demisiona de la Standard, iar Boloni e pregatit pentru o noua provocare.Ladislau Boloni (67 de ani) a mai antrenat-o pe Standard Liege in perioada 2008-2010.Cu el pe banca, Standard Liege a castigat titlul in 2009 si de doua ori Supercupa Belgiei.In cariera sa, Boloni le-a mai antrenat pe Nancy, nationala Romaniei, Sporting Lisabona, Rennes, AS Monaco, Al-Jazeera, Al-Wahda, Lens, PAOK Salonic, Al Khor, Al Ittihad si Royal Antwerp.I.G.