Boloni debuteaza in Liga: Standard poate produce surpriza

Ladislau Boloni va debuta in Champions League pe banca formatiei Standard Liege intr-o confruntare cu Arsenal Londra.

Tehnicianul roman recunoaste valoarea londonezilor, dar crede ca echipa sa e capabila de surprize in grupele Ligii Campionilor.

"Arsenal practica cel mai bun fotbal din Anglia. In Europa, doar Barcelona se mai poate compara ca stil cu ei. Va fi un meci foarte greu pentru noi, recunosc ca si daca am fi fost la suta la suta din capacitate, tot am fi avut probleme.

Oricum, echipa mea are capacitatea de a produce surprize", a declarat Ladislau Boloni la conferinta oficiala.

Partida Standard - Arsenal se va disputa in Belgia, cu incepere de la ora 21:45.

