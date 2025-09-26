Boloni dezvaluie cum i-a pus la punct pe unguri

Miercuri, 20 Martie 2013, ora 07:26
Fostul selectioner Ladislau Boloni a povestit un dialog aprins pe care l-a avut cu fanii maghiari, in timp ce era selectionerul Romaniei.

Meciul dintre Ungaria si Romania, disputat in 2001, a avut si o miza sentimentala pentru Ladislau Boloni, care a fost acuzat de tradare de maghiari.

Boloni a povestit, insa, modul in care i-a facut pe unguri sa-l cheme pe banca nationalei lor.

"In timp ce ma retrageam spre margine, am auzit ca fanii maghiari ma contestau. Am mers spre ei si le-am spus 'Vreau sa vad cum v-am tradat!' Liniste deplina, nu mai aveau nimic de spus. 'Vino la noi, fii antrenorul nostru!' mi-au raspuns", a povestit Boloni in presa maghiara.

Totodata, Boloni a comentat si incidentul petrecut la Cluj, unde drapelul Ungariei a fost ars in timpul meciului cu Rapid.

"Sunt multi care vor sa creeze probleme, dar aceste lucruri n-au nimic in comun cu fotbalul. Este un simplu meci, nu un razboi. Absurditati sunt peste tot, asa cum s-a intamplat si in cazul drapelului ars", a opinat Boloni.

Drapelul Ungariei a fost incendiat de fanii rapidisti in timpul meciului cu CFR Cluj, fapt ce a dus la o reactie din partea presei maghiare, care considera ca "s-a depasit orice limita".

Echipa nationala a Romaniei va intalni Ungaria la Budapesta, intr-un meci ce se va disputa vineri, de la ora 21:30, in preliminariile pentru Cupa Mondiala din 2014.

C.S.

