Cum il descrie presa din Belgia pe Boloni dupa plecarea de la Antwerp

Antwerp a indicat ca nu-i va prelungi lui Boloni contractul, ce expira pe 30 iunie."In varsta de 67 de ani, tehnicianul era decanul de varsta al campionatului Belgiei. Ca peste tot unde a trecut, Boloni a marcat-o pe Antwerp cu amprenta sa. Deja, ca jucator, nu lasa pe nimeni indiferent. Nu intamplator a fost numit la multe echipe aparte, cu un suflet si o istorie populara: Sporting Lisabona, Standard Liege PAOK Salonic si in fine the Great Old (supranumele lui Antwerp - n. r.). Pentru cel mai vechi club din Belgia a fost o onoare, in 2017, sa-l aduca pe veteranul Boloni. Dupa trei ani, bilantul sportiv este destul de bun. In schimb, pe planul relatiilor personale, lucrurile n-au fost mereu atat de simple", scrie walfoot.be.Acesta aminteste tensiunile care au existat intre Boloni si unii jucatori si antrenori , astfel ca angajarea lui a fost destul de riscanta."Cuvintele lui uneori dure despre arbitraj il fac insuportabil pentru unii. Pentru altii, va ramane o legenda a fotbalului belgian. Adevarul se afla cu siguranta undeva la mijloc", noteaza site-ul."Un lucru este sigur: romanul nu lasa pe nimeni indiferent. O arata si felul cum a tratat cazul Didier Lamkel Ze. Boloni nu a vrut excluderea din grup a extremei cameruneze. In ciuda numeroaselor abateri comise de Lamkel Ze, antrenorul stia ca are in acesta unul dintre cei mai buni jucatori din campionatul Belgiei", adauga site-ul.In 118 meciuri pe banca echipei, Boloni a avut 52 de victorii si 34 de infrangeri. Sezonul 2019-2020 a fost cel mai bun pentru Antwerp de cand a fost preluata pe Boloni. In momentul opririi competitiilor din cauza pandemiei de coronavirus, echipa era pe locul 4 in campionat si calificata in finala Cupei Belgiei, impotriva lui FC Bruges. In acest moment, nu se stie daca finala Cupei se va mai disputa.Fostul mare international roman lasase sa se inteleaga in ultimele saptamani ca nu crede ca aventura sa la Antwerp va mai continua.