Fotbalistul care i-a scos peri albi lui Boloni, reactie neasteptata dupa plecarea romanului

Ziare.

com

"Niciodata nu a fost usor cu mine si-mi dau foarte bine seama de asta", a scris Lamkel Ze pe retelele de socializare dupa ce clubul a confirmat despartirea de Boloni. "Vreau insa sa va multumesc si sa va urez succes in viitor", a adaugat fotbalistul, care si-a facut cu adevarat un nume sub comanda romanului.Lamkel Ze, o extrema cameruneza, este cunoscut drept copilul teribil al lui Antwerp, din cauza numeroaselor abateri comise pe teren si in afara lui. Jucatorul a avut mai multe dispute cu Boloni, dar tehnicianul a stiut sa-i puna in valoare calitatile in folosul echipei.Intre escapade si sclipiri de geniu, Lamkel Ze a marcat perioada petrecuta de Boloni pe banca echipei, comenteaza site-ul citat.Antwerp a indicat joi ca nu-i va prelungi lui Boloni contractul, ce expira pe 30 iunie. Fostul international roman pregatea din vara lui 2017 gruparea flamanda.In 118 meciuri pe banca echipei, Boloni a avut 52 de victorii si 34 de infrangeri. Sezonul 2019-2020 a fost cel mai bun pentru Antwerp de cand a fost preluata pe Boloni. In momentul opririi competitiilor din cauza pandemiei de coronavirus, echipa era pe locul 4 in campionat si calificata in finala Cupei Belgiei, impotriva lui FC Bruges. In acest moment, nu se stie daca finala Cupei se va mai disputa.