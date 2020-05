Jucatorii de la Antwerp se revolta dupa plecarea lui Boloni si il cer inapoi: "Mi-a fost tata, nu doar antrenor!"

Ziare.

com

Al doilea jucator care spune ca va pleca daca Boloni nu se va intoarce este Mbokani. Loti a parasit dupa 3 ani Anvers-ul, echipa care a avut forta sub bagheta sa si care s-a intors in cupele europene dupa o pauza de peste 22 de ani.Vestea plecarii lui Boloni i-a revoltat pe jucatori , iar intai Sinan Bolat a fost primul care s-a opus ideii si care a anuntat ca nu isi va mai prelungi contractul cu echipa in alb, rosu si negru.Al doilea venit este acum Dieumerci Mbokani, campion cu romanul in epoca Standard Liege , in 2009, ca si Bolat: "Cred ca e un om extraordinar si un tehnician de top. Si nu s-a procedat corect cu el. Semnez doar daca imi oferiti doi ani in plus"."Voi stiti: Boloni nu a fost numai un antrenor pentru mine. Mi-a fost tata. Am avut o relatie buna inca de la Standard, chiar si in afara fotbalului. De exemplu, ii cunosc familia bine. Am discutat mult la echipa si, constant, imi cerea sa vorbesc cu jucatorul X sau Y, daca aparea vreo problema. Cred ca e un om extraordinar si un antrenor de top. Si cred, la fel ca Sinan Bolat, ca a fost o decizie gresita sa fie lasat sa plece", a mai adaugat golgheterul Mbokani pentru cotidianul Gazet van Antwerpen.In iunie 2017, cand Loti ajungea la club, echipa de abia intrase in prima liga, dupa peste 10 ani de exil in liga secunda. In 2019, gruparea flamanda s-a clasat pe 4, cea mai buna clasare de peste 29 de ani incoace.In cele doua sezoane in care a activat la Anvers, Mbokani a marcat 34 de goluri in 62 de meciuri D.A.