Ladislau Boloni, despre "vestele galbene" si greutatile cu care s-a confruntat in Romania

"Am cunoscut bine sfarsiturile de luna dificile, cand trebuie sa strangi cureaua. Am fost somer in Franta, iar sotia mea, care are si ea studii superioare, a lucrat ca simpla vanzatoare intr-un magazin Leclerc", a povestit Ladislau Boloni pentru Sport Foot Magazine, antrenorul echipei Antwerp evocand miscarea "vestelor galbene".

"Nu vreau sa spun ca eu sunt ca vestele galbene, dar cunosc putin situatia lor. Pana sa incep sa dau in minge, mama si-a crescut singura cei doi copii, fiindca tata a murit foarte devreme. Am cunoscut nebunia comunismului in blocul de Est. Stiu ce inseamna sa fii nevoit sa fii atent. Trebuie gasite solutii pentru acesti oameni. Solutiile nu pot fi insa niste cadouri. Nu vrei sa renunti la drepturile tale sociale, dar costa din ce in ce mai mult.

Astazi, sa fii presedintele Frantei nu este un cadou. Sunt convins ca oricare presedinte din lume incearca sa gaseasca niste solutii bune, dar nu este simplu. Totul costa mult, dar unde poti gasi acesti bani? E bine sa dai mai multi bani familiilor, dar unde sa gasesti acesti bani? Nu avem raspunsul. Atunci, statul mareste taxa pe carburanti, de exemplu...", a declarat antrenorul lui Royal Antwerp.

El a vorbit si despre refugiatii economici: "Ii inteleg pe cei care fug de razboi, fiindca le este foarte greu. Cand ajung la frontiera, mi se pare ca este omeneste sa le dai o mana de ajutor. Vorbesc de cei care fug de razboi! Nu de ceilalti, care vin aici ca sa aiba o situatie economica mai buna. Fiindca atunci, Africa va veni aici, la fel si Asia. Si ce vei face cu saracii tai, care n-au nimic de mancare? Cei care vor sa schimbe tara ca sa aiba o situatie economica mai buna, sa mearga in Asia, in China. Acolo e o mare dezvoltare economica, ei domina lumea. Sau in Statele Unite. Sau in Arabia Saudita, sunt vecini."