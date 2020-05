Ladislau Boloni, in Liga 1? "Poate sa-l aduca FCSB"

Ziare.

Basarab Panduru crede ca Boloni n-ar spune "nu" experientei in Liga 1 si considera ca echipele din top din Romania ar trebui sa-l oferteze."Avem un mare antrenor care in momentul asta e liber de contract, Ladislau Boloni. Echipele de la noi care vor sa duca jucatorii la un alt nivel pot profita de asta. Eu banuiesc ca ar vrea sa se intoarca", a spus Panduru la Telekom Sport "Poate sa-l aduca FCSB, poate sa-l aduca Craiova, poate sa-l aduca Dinamo. Echipe care vor sa intre intr-un fotbal de alt nivel. E pacat sa nu aduci un asemenea antrenor in Romania. Sunt antrenori si la noi care puteau sa mearga in alta parte si care au ramas aici, asa cum sunt Hagi sau Petrescu, dar sa il ai pe Boloni in Liga 1, asta inseamna ca mergi la un alt nivel", a continuat acesta.Ladislau Boloni (67 de ani) n-a antrenat niciodata in Liga 1.De-a lungul carierei, Boloni a pregatit Nancy, nationala Romaniei, Sporting Lisabona, Rennes, AS Monaco, Al-Jazeera, Standard Liege, Al-Wahda, Lens, PAOK Salonic, Al Khor, Al-Ittihad si Royal Antwerp.