Prima reactie a lui Ladislau Boloni dupa ce s-a despartit de Antwerp

Tehnicianul roman in varsta de 67 de ani a confirmat informatia publicata de presa din Belgia, insa n-a vrut sa dezvaluie motivul pentru care s-a ajuns in acest punct."Am reziliat contractul cu echipa, insa nu vreau sa comentez motivele pentru care s-a ajuns la aceasta situatie", a confirmat Ladislau Boloni pentru Telekom Sport Ladislau Boloni s-a aflat pe banca lui Antwerp timp de trei sezoane.Desi a avut ca obiectiv evitarea retrogradarii, Boloni a reusit performante notabile cu Antwerp, obtinand chiar calificarea in cupele europene.Cu Boloni pe banca, Antwerp a disputat 118 meciuri oficiale, inregistrand 51 de victorii, 33 de remize si 34 de infrangeri.I.G.