Telenovela continua - Taher: Boloni vine la Rapid

Actionarul majoritar al clubului Rapid, Fathi Taher, a anuntat faptul ca Ladislau Boloni s-a inteles cu oficialii din Giulesti si va prelua banca tehnica a echipei.

"Totul e stabilit cu Boloni! Daca am zis ca vine, vine! Nu ne grabim insa pentru ca jucatorii sunt in vacanta pana pe 9 iunie, de ce sa facem lucrurile in graba? Intr-adevar, Loti are niste probleme personale si vom semna sigur dupa ce si le va rezolva", a declarat omul de afaceri iordanian pentru Gsp.

