Lady Gaga: Twitter ii aduce un venit de 30 de milioane de dolari pe an

Nu trebuie sa fii neaparat actionar la Twitter pentru a castiga de pe seama acestei retele sociale si de microblogging.

Unii utilizatori de Twitter reusesc sa faca averi de pe urma acestei platforme. Intr-un clasament al celor cei mai profitabili 5 utilizatori de Twitter ai tuturor timpurilor, Lady Gaga ocupa locul patru, potrivit Smart money.

John Bonini, consultant in marketing, spune ca o treime din venitul anual al cantaretei se datoreaza interactiunii cu fanii pe Internet. Adica in jur de 30 de milioane de dolari, din cei 90 milioane pe care revista Forbes i-a atribuit in 2011.

Care ar fi reteta succesului? "Ea interactioneaza cu sinceritate cu fanii sai, iar ei o percep drept o persoana apropiata lor", explica expertul.

Lady Gaga intretine o legatura speciala cu admiratorii, iar acestia se simt datori sa-i fie loiali. Astfel ei mai degraba ii cumpara muzica decat sa apeleze la site-uri de piratare.

La inceputul lunii martie, Lady Gaga a devenit prima persoana cu peste 20 de milioane de fani pe platforma de microblogging Twitter.