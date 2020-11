Grupul sud-coreean BTS, marele castigator la MTV European Music Awards

Din cauza pandemiei, gala de anul acesta a avut loc in format virtual si a cuprins recitaluri inregistrate din diferite locuri din Europa.Anul trecut, ceremonia a avut loc la Sevilia, unde BTS a castigat cele mai multe premii.Pentru al doilea an consecutiv, BTS a fost desemnat cel mai bun grup si a fost premiat pentru cel mai bun cantec. A mai fost premiat acum la categoriile "Best Virtual Live" si "Biggest Fans", potrivit Variety.La categoria "cel mai bun grup" au mai fost nominalizati 5 Seconds of Summer, Blackpink, Chloe x Halle, CNCO si Little Mix, iar piesa "Dynamite", prima in limba engleza cantata de BTS, s-a impus in fata "Rockstar (DaBaby ft Roddy Ricch), "Don't Start Now" (Dua Lipa), "Rain on Me" ( Lady Gaga si Ariana Grande), "The Box" (Roddy Ricch) si "Blinding Lights" (The Weeknd).Lady Gaga a fost votata "Best Artist", iar DJ Khaled a fost castigator la categoria "Best Video" cu "Popstar" (ft. Drake si Justin Bieber).Karol G s-a impus la noua categorie "Best Latin" si la "Best Collaboration", cu "Tusa" (ft Nicki Minaj).Grupul feminin Little Mix, care a fost gazda show-ului, a fost desemnat castigator la categoria "Best Pop"Cardi B a castigat premiul "Best Hip-Hop", trupa Coldplay, "Best Rock", in timp ce Hayley Williams, "Best Alternative".Intre cei care au sustinut recitaluri s-au numarat Alicia Keys, Maluma, DaBaby, Sam Smith si David Guetta, care a castigat premiul "Best Electronic".In timpul galei i-a fost adus un omagiu chitaristului Eddie Van Halen, care a murit luna trecuta la varsta de 65 de ani, printr-un montaj la care au contribuit Tom Morello, St. Vincent and Taylor Hawkins.Fiecare castigator a primit un trofeu personalizat, creat de artista britanica Azarra Amoy, cunoscuta pentru implicarea in miscarea londoneza Black Lives Matter.MTV a anuntat ca gala de anul viitor la avea loc in Ungaria.