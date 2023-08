Jerry Seinfeld o uraste pe Lady Gaga

Jerry Seinfield a declarat in cadrul unui interviu ca Lady Gaga este 'o nenorocita' si ca 'o uraste'. Dispretul comediantului a fost declansat de comportamentul pe care artista l-a avut la un meci de fotbal al echipei Mets, unde aceasta s-a asezat in loja de lux platita de actorul american.

Seinfeld este prima celebritate care s-a incumetat sa vorbeasca atat de vehement despre excentrica Gaga. Intrebat in cadrul unei emisiuni radio din New York despre felul in care s-a dat diva in spectacol la stadion, Jerry nu s-a sfiit sa-si expuna raspicat punctul de vedere:

"Femeia aia e o nenorocita. O urasc! [...] Nu-mi vine sa cred ca s-a asezat in loja pe care eu o platisem", a spus actorul, potrivit nowpublic.com.

Lady Gaga, imbracata doar in sutien si cu o bere in mana, a fost mutata din primul rand in loja goala a lui Seinfeld, fara ca acesta sa stie. Cantareata si-a facut de cap sub influenta alcoolului, aratand degetul mijlociu fotografilor si celorlalti privitori.

"Arati oamenilor degetul si esti promovat? Asta e lumea in care traim acum?", s-a mirat Jerry, ba in gluma, ba in serios.

Cu toate acestea, carismaticul artist a recunoscut ca Lady Gaga este foarte talentata si ca nu intelege de ce recurge la astfel de gesturi pentru a iesi in evidenta:

"E talentata. Nu stiu de ce face chestiile astea", a adaugat Seinfeld.

