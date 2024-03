Lady Gaga, din nou acuzata de plagiat. Vezi pe cine a copiat! (Video)

Lady Gaga a fost acuzata din nou de plagiat. De aceasta data, aparitia artistei pe scena premiilor MTV Video Music Awards 2011 a starnit controverse atat in randul publicului, cat si a unora dintre celebritati.

Duminica, Lady Gaga a interpretata piesa "You and I" la pian, acompaniata fiind de chitaristul formatiei Queen, Brian May.

Multi dintre cei prezenti la eveniment au acuzat-o pe Gaga ca ar fi copiat reprezentatia dupa cea a artistei Annie Lennox, din 1994, de la gala premiilor Grammy.

