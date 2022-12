Carlos Valderrama și Alexi Lalas, două simboluri ale Mondialului din 94, muncesc din greu în Qatar

Campionatul Mondial din 1994 rămâne pentru totdeauna în memoria suporterilor români.

Pe lângă performanțele lui Hagi, Popescu, Belodedici sau Ilie Dumitrescu, românii au putut remarca la Mondialul din 1994 și alte figuri celebre, Roberto Baggio, cu celebra lui codiță, Maradona, scos de pe stadion pentru un control antidoping (pe care l-a și picat) sau prezențele insolite ale unor adversari întâlniți de naționala noastră.

Fotbalul nu exista practic în SUA până la Mondialul din 1994, iar unul dintre primii jucători americani care au făcut celebru "soccerul" printre suporteri a fost fundașul Alexi Lalas. Cu barba lui roșcată, cu părul lung, Lalas era o figură excentrică, dar și un apărător bun. De altfel, el a făcut un turneu excelent, fiind transferat apoi de echipa italiană Padova, care juca în Serie A.

La Mondialul din Qatar, Alexi Lalas este unul dintre analiștii de la Fox Sports, iar recent a avut o intrare spectaculoasă la o emisiune realizată de Piers Morgan. Nu mai are de mult barba și pletele care l-au făcut celebru, dar rămâne un tip agrebail, surprinzător.

And they call ME annoying….

Congratulations to @AlexiLalas on the worst rendition of the American National Anthem in recorded history…. pic.twitter.com/ibVMQotyHm