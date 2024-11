Bei ceai cu lămâie? Motivul pentru care trebuie să renunți la acest obicei. De ce să nu mai adaugi niciodată lămâie în ceai

Lămâia este adesea asociată cu un stil de viață sănătos datorită conținutului său ridicat de vitamina C, un antioxidant esențial pentru organism. Multe persoane și-au făcut un obicei din a adăuga suc de lămâie în diverse preparate și băuturi, cum ar fi ceaiul fierbinte, pentru a beneficia de toate proprietățile sale. Totuși, este posibil ca această practică să fie mai puțin benefică decât pare la prima vedere.

De ce este importantă vitamina C?

Vitamina C joacă un rol vital în organism. Ea contribuie la susținerea sistemului imunitar, îmbunătățește absorbția fierului, menține sănătatea oaselor, pielii și părului și are efect antioxidant, protejând celulele de stresul oxidativ. Deoarece organismul nostru nu poate stoca sau produce această vitamină, este necesar să o obținem zilnic prin alimentație. Sucul de lămâie reprezintă o sursă naturală și eficientă de vitamina C, ceea ce explică popularitatea lui.

Problema adăugării de lămâie în ceaiul fierbinte

Deși lămâia este benefică pentru sănătate, adăugarea acesteia în ceaiul fierbinte poate avea un efect contrar scopului dorit. Potrivit specialistului în nutriție Juhi Kapoor, sucul de lămâie nu ar trebui combinat cu alimente sau lichide fierbinți. De ce? Vitamina C este sensibilă la temperaturi ridicate. La temperaturi peste 70°C, această vitamină începe să se degradeze și să-și piardă proprietățile benefice.

Ceaiul, în mod obișnuit, este consumat la temperaturi ridicate, ceea ce înseamnă că vitamina C din lămâie este distrusă aproape imediat după adăugare. Așadar, în loc să te bucuri de beneficiile antioxidante ale lămâii, vei consuma doar aroma, fără nutrienții esențiali.

Cum afectează ceaiul și lămâia smalțul dinților?

Un alt aspect negativ pe care trebuie să-l iei în considerare este impactul pe care combinația de ceai și lămâie îl poate avea asupra sănătății dentare. Atât ceaiul, cât și sucul de lămâie sunt acide, iar când sunt consumate împreună, pot slăbi smalțul dinților. Aciditatea crescută a băuturii poate duce, în timp, la eroziunea smalțului, crescând riscul de sensibilitate dentară și carii.

Ce alternative ai?

Dacă îți dorești să beneficiezi de efectele pozitive ale vitaminei C din lămâie, este recomandat să o adaugi în băuturi reci sau ușor călduțe, unde temperatura nu distruge compușii benefici. De exemplu, poți adăuga lămâie într-un pahar cu apă la temperatura camerei sau într-un ceai răcit.

De asemenea, poți consuma fructe bogate în vitamina C pe parcursul zilei, cum ar fi portocalele, kiwi sau căpșunile, care îți vor oferi o doză sănătoasă de acest nutrient esențial, fără riscuri pentru sănătatea dentară sau pierderea vitaminelor prin expunerea la căldură.

Deși ceaiul cu lămâie pare o alegere sănătoasă, temperaturile ridicate distrug vitamina C, făcând acest obicei mai puțin eficient decât ai crede. Dacă vrei să te bucuri de toate beneficiile lămâii, cel mai bine este să o adaugi în băuturi reci sau călduțe. Astfel, îți protejezi atât sănătatea, cât și smalțul dinților, în timp ce îți asiguri aportul zilnic de vitamina C. Renunțarea la acest mic obicei poate avea un impact mai mare asupra sănătății tale decât ai crede, oferindu-ți mai multe șanse de a absorbi toate beneficiile acestui fruct minunat.

