Proprietarul unui Lamborghini Huracan nu are bani să plătească impozitul: Cum a încercat să împiedice confiscarea bolidului

Un Lamborghini Huracan a fost confiscat de polițiști direct de pe stradă după ce proprietarul le-a spus agenților că nu are bani să-și plătească impozitul.

Șoferul din Marea Britanie a fost obligat să se despartă pentru un timp de bolidul portocaliu în valoare de aproape 200.000 de euro. Bărbatul a mărturisit că nu are bani să-și plătească impozitul.

Ofițerii de poliție din Birmingham au confiscat un Lamborghini Huracan, după ce au descoperit că proprietarul mașinii nu-și plătise taxele.

Agenții rutieri din Soho au relatat, într-o postare pe Twitter, cum a încercat bărbatul să împiedice confiscarea supercar-ului portocaliu.

"Șoferul mi-a cerut telefonul mobil, pentru a plăti taxa. Apoi a declarat că prietenul său ar fi achitat suma datorată, pentru ca în final să mărturisească faptul că nu și-ar putea permite taxele pe mașină în acest moment", a scris Poliția Rutieră din Soho.

Bolidul a fost confiscat și va rămâne în custodia oamenilor legii până când vor fi achitate obligațiile fiscale.

#Untaxed #Lamborghini #Huracan seized! Driver asked to use my phone to tax the vehicle.🤔 Then claimed his friend had taxed it, then said he couldn’t afford to tax it. Will have to tax it and pay a fine to get it back now! @BrumPolice @birmingham_live @WMPolice @Trafficwmp pic.twitter.com/8tFTPj28Pi