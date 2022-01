Jucătorul Erik Lamela (Tottenham) a câştigat premiul Puskas pentru cel mai frumos gol al anului la gala FIFA The Best, care are loc, luni, la Zurich.

Lamela a fost premiat pentru reuşita din meciul cu Arsenal, din campionatul Angliei, din 14 martie 2021.

Ceilalţi finalişti au fost Patrik Schick (Cehia) - golul marcat de la 45 de metri în meciul cu Scoţia, de la Euro-2020, la 14 iunie 2021, şi Mehdi Taremi (FC Porto) - reuşita "din foarfecă" de la meciul cu Chelsea, din Liga Campionilor, de la 13 aprilie 2021.

Premiul pentru cel mai bun portar a fost câştigat de Edouard Mendy (Senagal/Chelsea), ceilalţi doi nominalizaţi fiind Gianluigi Donnarumma (Italia/AC Milan/PSG) şi Manuel Neuer (Germania/Bayern Munchen)

La feminin, trofeul a revenit portăriţei Christiane Endler (Chile/PSG, Olympique Lyon), care le-a întrecut pe Ann-Katrin Berger (Germania/Chelsea FC Women) şi Stephanie Lynn Marie Labbe (Canada/Rosengard/PSG).

Premiul The FIFA Fair Play Award a fost câştigat de naţionala Danemarcei, medicii şi staful tehnic care au intervenit atunci când Christian Eriksen s-a prăbuşit pe teren la meciul cu Finlanda, de la Euro-2020.

Au mai fost nominalizaţi Claudio Ranieri şi Scott Brown.