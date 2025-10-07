Anunț de maximă importanță pentru FC Barcelona. Ce se întâmplă cu Lamine Yamal

Autor: Teodor Serban
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 16:18
1289 citiri
Anunț de maximă importanță pentru FC Barcelona. Ce se întâmplă cu Lamine Yamal
Lamine Yamal. Foto: X / @BarcaTimes

Prezenţa lui Lamine Yamal în meciul împotriva Real Madrid, pe 26 octombrie, a fost pusă sub semnul întrebării după ce accidentarea sa la osul pubian s-a agravat. Însă ultimele veşti sunt încurajatoare pentru FC Barcelona, deoarece, potrivit cotidianului madrilen Marca, tânărul spaniol va fi în cele din urmă pregătit să joace în El Clasico.

Lamine Yamal nu a făcut deplasarea cu echipa Spaniei pentru a juca în meciurile împotriva Georgiei şi Bulgariei în cadrul calificărilor pentru Cupa Mondială.

Jucătorul în vârstă de 18 ani urmează un program intens de recuperare cu scopul de a se alătura echipei cât mai repede posibil.

Yamal ar putea chiar să revină pe teren pe 18 octombrie, în meciul împotriva lui Girona, şi ar putea juca apoi în partidele împotriva lui Olympiacos, în Liga Campionilor, şi în Clasico, împotriva lui Real Madrid, pe Bernabéu.

