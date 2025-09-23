Reacția lui Lamine Yamal, învins de Ousmane Dembele la Balonul de Aur: ”Planul lui Dumnezeu este perfect”

Autor: Teodor Serban
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 17:41
115 citiri
Reacția lui Lamine Yamal, învins de Ousmane Dembele la Balonul de Aur: ”Planul lui Dumnezeu este perfect”
Lamine Yamal FOTO X Barcelona

Lamine Yamal, care s-a clasat pe locul al doilea la Balonul de Aur, a ţinut să-l felicite pe Ousmane Dembélé, câştigătorul ediţiei 2025, pe reţelele sale de socializare.

”Planul lui Dumnezeu este perfect, trebuie să urci pentru a ajunge în vârf. Fericit pentru al doilea trofeu Kopa şi felicitări lui Ousmane Dembélé pentru premiul său şi pentru sezonul excelent”, a scris Yamal în social media.

După cum a menţionat, campionul Spaniei nu a părăsit Franţa cu mâinile goale. Pentru al doilea an consecutiv, a primit Trofeul Kopa, care recompensează cel mai bun tânăr jucător al anului.

De asemenea, s-a apropiat de Balonul de Aur, câştigând şase locuri faţă de sezonul trecut (locul 8).

Palmaresul complet al Galei Balonul de Aur 2025, desfășurată luni la Teatrul Chatelet din Paris:

Balonul de Aur masculin: Ousmane Dembele (Franța/Paris Saint-Germain)

Balonul de Aur feminin: Aitana Bonmati (Spania/FC Barcelona)

Trofeul Johan Cruyff (cel mai bun antrenor): Luis Enrique (Spania/Paris Saint-Germain)

Trofeul Johan Cruyff (cea mai bună antrenoare): Sarina Wiegman (Olanda/Anglia)

Trofeul Gerd Muller (cel mai bun marcator): Viktor Gyokeres (Suedia/Arsenal)

Trofeul Gerd Muller (cea mai bună marcatoare): Ewa Pajor (Polonia/FC Barcelona)

Trofeul Raymond Kopa (cel mai bun tânăr jucător): Lamine Yamal (Spania/FC Barcelona)

Trofeul Raymond Kopa (cea mai bună jucătoare): Vicky Lopez (Spania/FC Barcelona)

Trofeul Lev Iașin (cel mai bun portar): Gianluigi Donnarumma (Italia/PSG/Manchester City)

Trofeul Lev Iașin (cea mai bună portăriță): Hannah Hampton (Anglia/Chelsea)

Premiul Socrates (acțiune caritabilă): Fundația Xana (creată de Luis Enrique pentru ajutorarea copiilor bolnavi)

Cea mai bună echipă masculină: Paris Saint-Germain (Franța)

Cea mai bună echipă feminină: Arsenal Londra (Anglia)

Tatăl lui Lamine Yamal a vorbit despre ”furt” după ce fiul său a pierdut ”Balonul de Aur”
Tatăl lui Lamine Yamal a vorbit despre ”furt” după ce fiul său a pierdut ”Balonul de Aur”
Mounir Nasraoui, tatăl lui Lamine Yamal, nu poate accepta faptul că Balonul de Aur 2025 a fost pierdut de fiul său în favoarea lui Ousmane Dembélé, luni seara. El consideră că tânărul...
Momente emoționante la decernarea Balonului de Aur: discurs în lacrimi oferit de câștigător VIDEO
Momente emoționante la decernarea Balonului de Aur: discurs în lacrimi oferit de câștigător VIDEO
Atacantul francez Ousmane Dembélé, jucătorul echipei Paris Saint-Germain, a câștigat trofeul Balonul de Aur, acordat celui mai bun fotbalist al sezonului trecut, luni seara, în cadrul unei...
#lamine yamal, #reactie, #Balonul de Aur, #Ousmane Dembele, #Dumnezeu , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A intrat la toaleta, unde doua persoane o "barfeau". Ce a urmat a facut inconjurul internetului: "Poftim?!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Dembele, acuzat ca-si tine ascunsa sotia: "Revoltator!". A plans pe umarul mamei sale, iar Rima a transmis un singur cuvant FOTO

Ep. 133 - Simion a fost prins cu minciuna!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Reacția lui Lamine Yamal, învins de Ousmane Dembele la Balonul de Aur: ”Planul lui Dumnezeu este perfect”
  2. Selecționerul Austriei e în spital, înaintea meciului cu România din campania pentru CM 2026
  3. ”Briliantul” Adrian Mutu a fost ”legendă” la Moscova! Ce-a spus despre un meci între România și Rusia
  4. Veste tristă pentru Ilie Năstase. A murit unul dintre marii rivali ai românului
  5. Dezvăluiri din trecutul Simonei Halep: ”Cum naiba, că doar am fost prietene!”
  6. Balonul de Aur, la control! Uluitor ce s-a întâmplat la aeroport VIDEO
  7. Transfer de răsunet la Steaua. E unul dintre cei mai importanți jucători ai naționalei
  8. ”Gaură” de peste 30 de milioane de euro pentru o cunoscută companie de pariuri. 7.500 de clienți norocoși
  9. Alte două curse fantastice pentru România la Campionatul Mondial
  10. Cine transmite la TV meciul dintre Go Ahead Eagles și FCSB din Europa League