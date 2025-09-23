Reacția lui Lamine Yamal, învins de Ousmane Dembele la Balonul de Aur: ”Planul lui Dumnezeu este perfect”

Lamine Yamal, care s-a clasat pe locul al doilea la Balonul de Aur, a ţinut să-l felicite pe Ousmane Dembélé, câştigătorul ediţiei 2025, pe reţelele sale de socializare.

”Planul lui Dumnezeu este perfect, trebuie să urci pentru a ajunge în vârf. Fericit pentru al doilea trofeu Kopa şi felicitări lui Ousmane Dembélé pentru premiul său şi pentru sezonul excelent”, a scris Yamal în social media.

După cum a menţionat, campionul Spaniei nu a părăsit Franţa cu mâinile goale. Pentru al doilea an consecutiv, a primit Trofeul Kopa, care recompensează cel mai bun tânăr jucător al anului.

De asemenea, s-a apropiat de Balonul de Aur, câştigând şase locuri faţă de sezonul trecut (locul 8).

Palmaresul complet al Galei Balonul de Aur 2025, desfășurată luni la Teatrul Chatelet din Paris:

Balonul de Aur masculin: Ousmane Dembele (Franța/Paris Saint-Germain)

Balonul de Aur feminin: Aitana Bonmati (Spania/FC Barcelona)

Trofeul Johan Cruyff (cel mai bun antrenor): Luis Enrique (Spania/Paris Saint-Germain)

Trofeul Johan Cruyff (cea mai bună antrenoare): Sarina Wiegman (Olanda/Anglia)

Trofeul Gerd Muller (cel mai bun marcator): Viktor Gyokeres (Suedia/Arsenal)

Trofeul Gerd Muller (cea mai bună marcatoare): Ewa Pajor (Polonia/FC Barcelona)

Trofeul Raymond Kopa (cel mai bun tânăr jucător): Lamine Yamal (Spania/FC Barcelona)

Trofeul Raymond Kopa (cea mai bună jucătoare): Vicky Lopez (Spania/FC Barcelona)

Trofeul Lev Iașin (cel mai bun portar): Gianluigi Donnarumma (Italia/PSG/Manchester City)

Trofeul Lev Iașin (cea mai bună portăriță): Hannah Hampton (Anglia/Chelsea)

Premiul Socrates (acțiune caritabilă): Fundația Xana (creată de Luis Enrique pentru ajutorarea copiilor bolnavi)

Cea mai bună echipă masculină: Paris Saint-Germain (Franța)

Cea mai bună echipă feminină: Arsenal Londra (Anglia)

