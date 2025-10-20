Surpriză uriașă. Pentru ce echipă a marcat Lamine Yamal, la meciul de debut

Atacantul Lamine Yamal (FC Barcelona) și-a făcut debutul în competiția de fotbal în șapte Kings League, cu un gol marcat pentru La Capital FC, în debutul Kings Cup la Cupra Arena din Barcelona, duminică, la o zi după ce a jucat în meciul cu Girona, din La Liga, transmite EFE.

La Capital a învins Ultimate Mostoles de DjMariio cu 8-5, în liga de fotbal în șapte, creată în 2022 de Gerard Pique prin compania sa Kosmos cu scopul de face jocul mai spectaculos, rapid și interactiv, în stil de divertisment digital (gândit pentru TikTok, Twitch, YouTube etc.).

Atacantul Barcelonei a surprins publicul intrând pe teren alături de cântăreața și compozitoarea argentiniană Nicki Nicole și acceptând provocarea ''Penalti Presidente'', una dintre modalitățile Kings League prin care președintele unei echipe poate iniția o lovitură de departajare. Lamine Yamal nu a greșit contribuind la victoria echipei sale.

Kings Cup este un nou format al Kings League, asemănător Ligii Campionilor. Aceasta reunește cele mai bune echipe din Spania, Italia și Germania. Câștigătoarele naționale se vor înfrunta în finala europeană pe 22 noiembrie.

Fiecare echipă are jucători semiprofesioniști selectați prin draft online plus un ''Jugador 12'' (jucător surpriză), care poate fi un fotbalist cunoscut (ex: Ronaldinho, Chicharito, Iker Casillas, Sergio Aguero au participat ca invitați, iar acum și Lamine Yamal).

