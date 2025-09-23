Tatăl lui Lamine Yamal a vorbit despre ”furt” după ce fiul său a pierdut ”Balonul de Aur”

Mounir Nasraoui, tatăl lui Lamine Yamal, nu poate accepta faptul că Balonul de Aur 2025 a fost pierdut de fiul său în favoarea lui Ousmane Dembélé, luni seara. El consideră că tânărul jucător catalan este deja cel mai bun din lume.

Mounir Nasraoui a participat luni la ceremonia Balonul de Aur, la Teatrul Châtelet (Paris), pentru a-şi însoţi fiul, Lamine Yamal (18 ani), împreună cu familia sa. Tatăl vedetei FC Barcelona se aştepta să-l vadă triumfând şi primind cel mai prestigios premiu individual. Însă acesta i-a revenit lui Ousmane Dembélé, campion european cu PSG.

La finalul ceremoniei, Mounir Nasraoui a trecut în viteză pe lângă jurnaliştii spanioli adunaţi pe covorul roşu. El a exprimat doar o mare speranţă pentru viitor. „Anul viitor va fi al nostru”, a spus el fără să se oprească. Dar a exprimat o opinie mai categorică într-un interviu telefonic la emisiunea El Chiringuito, în care a mărturisit că nu înţelege alegerea votanţilor.

„Nu aş spune că este vorba de un furt, ci mai degrabă de un prejudiciu moral adus unui om”, a declarat el. „Pentru că eu cred că Lamine Yamal este cel mai bun jucător din lume. De departe...şi de foarte departe. Nu pentru că este fiul meu, ci pentru că este cel mai bun jucător din lume, nu are rival. Este Lamine Yamal. S-a întâmplat ceva foarte ciudat aici. Anul viitor, el va fi Balonul de Aur spaniol”.

Ads

Conform primelor reacţii, Ousmane Dembélé a fost totuşi preferat de marea majoritate a celor 100 de jurnalişti (din primele 100 de naţiuni FIFA). „Dacă ar trebui să vă dau o tendinţă, sincer, nu a fost niciun meci”, a declarat redactorul-şef al revistei pe canalul L'Équipe, luni seara. „Ousmane a câştigat cu o marjă destul de mare. El a câştigat cu uşurinţă sprijinul juriului nostru pentru Balonul de Aur. Este un Balon de Aur care, a priori, face autoritate în rândul juriului nostru.”

Lamine Yamal nu a contestat rezultatul şi s-a arătat fair-play, îmbrăţişându-l pe atacantul francez la finalul ceremoniei. Şi el a fost recompensat, primind trofeul Kopa pentru cel mai bun tânăr jucător (în faţa francezului Désiré Doué) pentru al doilea an consecutiv. „Nu voi uita de coechipierii mei, toţi m-au ajutat să fiu aici în această seară. Va trebui să continui să muncesc pentru a câştiga alte titluri în viitor”, a declarat el după ce a primit acest trofeu.

Lamine Yamal s-a alăturat ceremoniei în cadrul delegaţiei FC Barcelona conduse de preşedintele Joan Laporta, sub fluierăturile suporterilor parizieni adunaţi în faţa locului pentru a-l susţine pe Dembélé. El a fost însoţit de colegii săi Pau Cubarsi şi Raphinha. Clubul a plecat de la gală cu mai multe trofee, printre care al treilea Balon de Aur feminin consecutiv pentru Aitana Bonmati.

Ads