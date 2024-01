Lance Armstrong va participa in premiera la Turul Italiei

Ciclistul american Lance Armstrong va lua startul in Turul Italiei, fiind recuperat dupa fractura de clavicula suferita in luna martie.

Daca accidentarea suferita in urma cu doua luni parea ca-l va tine pe american departe de Il Giro, competitia ce va debuta azi in Italia il va avea si pe Armstrong la start, rutierul fiind recuperat in totalitate.

"Ma simt puternic, recuperarea a mers foarte bine. Mi-as dori sa fiu printre protagonistii competitiei. Daca as fi avut trei saptamani in plus pentru antrenamente, poate ca acum as fi putut spune altceva", a declarat Armstrong.

Fostul septuplu castigator al Turului Frantei se afla la prima participare la Il Giro.