Accidentul stupid suferit de vedeta din Formula 1: s-a tăiat pe față la o petrecere

Pilotul Lando Norris de la McLaren s-a tăiat în faţă cu un sticlă la o petrecere din Amsterdam, în acest weekend. Problema nu ar trebui să îi afecteze participarea la Marele Premiu de la Miami, care va avea loc la sfârşitul acestei săptămâni.

Lando Norris a profitat la maximum de weekendul său liber. În timp ce Formula 1 a luat o pauză după Marele Premiu al Chinei şi înainte de Marele Premiu de la Miami de weekendul acesta, britanicul a participat la o petrecere de Ziua Regelui la Amsterdam alături de DJ Martin Garrix.

După cum arată mai multe fotografii postate pe reţelele de socializare, pilotul McLaren s-a tăiat la faţă în timp ce se afla pe o barcă. Cu un bandaj improvizat pe nas şi cu pete de sânge pe pulover, el s-ar fi rănit cu cioburi de sticlă, relatează PlanetF1.

Această problemă din Olanda nu ar trebui să-i afecteze participarea la următoarea cursă, programată în acest weekend la Miami.

Lando Norris a ajuns deja în Florida, după cum a anunţat într-un story pe Instagram. Pilotul este aşteptat să evolueze pe circuitul urban din oraş, vineri pentru antrenamente libere, înainte de calificările pentru cursa de sprint, care va avea loc a doua zi, cu câteva ore înainte de calificările pentru Marele Premiu, care va începe duminică, la ora 23.00.

bro had all the stages of a night out in the span of like two hours pic.twitter.com/iOtVQArBgq