Artistul chinez Lang Lang a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame din Los Angeles. E primul pianist asiatic omagiat pe bulevardul legendelor

Pianistul chinez Lang Lang a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame din Los Angeles, miercuri, 10 aprilie, în secţiunea dedicată artiştilor care sunt recompensaţi pentru "interpretări live", informează Xinhua.

Lang Lang este primul pianist asiatic care a fost omagiat cu o stea pe acest bulevard legendar din Los Angeles.

"Pianistul renumit pe plan internaţional Lang Lang a vândut milioane de albume la nivel mondial, s-a situat în fruntea topurilor de muzică clasică şi a avut în acelaşi timp succes în rândul publicului din mainstream", a declarat Steve Nissen, preşedintele şi CEO-ul Camerei de Comerţ din Hollywood.

"Unul dintre cei mai influenţi muzicieni clasici din lumea întreagă, Lang Lang are peste 20 de milioane de admiratori pe reţelele de socializare", a mai spus Steve Nissen, adăugând că tot ceea ce întreprinde pianistul asiatic poartă amprenta crezului său, potrivit căruia "muzica face viaţa mai bună - vindecă, uneşte şi inspiră şi ne face pe noi să fim oameni mai buni".

"Camera de Comerţ din Hollywood este mândră să recompenseze contribuţiile extraordinare aduse de Lang Lang universului muzicii clasice şi celebrează talentul său extraordinar cu o stea pe Hollywood Walk of Fame", a declarat Ana Martinez, producătoarea ceremoniilor organizate pe celebrul bulevard din Los Angeles, citată într-un comunicat.

În timpul ceremoniei care i-a fost dedicată, Lang Lang a vorbit despre copilăria lui şi amintirile sale legate de oraşul Los Angeles şi a spus că muzica reprezintă terenul comun de înţelegere pentru oamenii care provin din medii culturale diferite.

I am truly overwhelmed and deeply grateful to have received a star on the Hollywood Walk of Fame. Thank you to @WalkofFameStar, Steve Nissen, @wofstargirl, @MercedesBenzUSA and everyone involved in making this happen 🫶💐 pic.twitter.com/EN96WUMv9Z