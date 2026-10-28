Lansarea proiectului "Portal unic al fermierilor solicitanți ai sprijinului în agricultură gestionat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură" – Cod SMIS 339546

Advertorial
Miercuri, 28 Octombrie 2026, ora 12:03
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Lansarea proiectului "Portal unic al fermierilor solicitanți ai sprijinului în agricultură gestionat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură" – Cod SMIS 339546
FOTO: apia.org.ro/

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) organizează, în data de 29 octombrie 2026, începând cu ora 09:00, la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, București, sala Constanța Ballroom, conferința de lansare a proiectului "Portal unic al fermierilor solicitanți ai sprijinului în agricultură gestionat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură", cod SMIS 339546.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021–2027 (PoCIDIF), Prioritatea 2 – Digitalizarea administrației publice centrale și a mediului de afaceri, având Autoritatea pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar.

Prin gestionarea plăților în cadrul formelor de sprijin în agricultură, APIA contribuie la susținerea activității fermierilor și are un rol important în relația acestora cu administrația publică. Modernizarea serviciilor instituției urmărește să faciliteze accesul beneficiarilor la sprijinul gestionat de APIA și să simplifice demersurile administrative necesare.

Proiectul urmărește transformarea digitală a activităților APIA legate de gestionarea plăților și a petițiilor, prin dezvoltarea unui portal unic destinat fermierilor. Acesta va facilita accesul la informațiile și serviciile instituției și va sprijini gestionarea digitală a documentelor aferente cererilor de plată, petițiilor și altor înscrisuri.

Pentru APIA, rezultatele așteptate vizează eficientizarea fluxurilor de lucru și reducerea timpului de procesare a documentelor. Pentru fermieri, proiectul urmărește simplificarea procedurilor administrative și o interacțiune mai accesibilă cu instituția, prin utilizarea serviciilor digitale. Aceste schimbări vor sprijini îmbunătățirea calității serviciilor publice oferite de APIA.

Funcționalitățile portalului și modalitățile concrete de utilizare vor fi comunicate publicului pe măsură ce acestea sunt definitivate și devin operaționale.

Date financiare și de implementare:

  • Valoarea totală eligibilă (inclusiv TVA): 93.583.730,00 lei, din care:
  • Finanțare nerambursabilă FEDR: 70.140.349,62 lei;
  • Contribuție națională (bugetul de stat): 23.443.380,38 lei.
  • Perioada de implementare: iulie 2025–iulie 2029.

Noul portal va fi dezvoltat și implementat sub sloganul campaniei de promovare:

„Portal APIA. Mai simplu pentru fermieri.”

Beneficiar: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)

Contact pentru presă

Telefon: 021.30.54.867 / 021.30.54.802 / 021.30.54.832

E-mail: [email protected] | Website: www.apia.org.ro

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