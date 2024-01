Iranul se laudă cu o realizare istorică: ar fi trimis pentru prima oară în spațiu trei sateliți în mod simultan VIDEO

Iranul a anunțat duminică, 28 ianuarie, faptul că a lansat pentru prima dată în mod simultan trei sateliți în orbită, marcând o nouă etapă în dezvoltarea activităților sale aerospațiale, în ciuda unor sancțiuni impuse de Occident, relatează AFP.

”Pentru prima oară, trei sateliţi iranieni au fost trimişi cu succes în spaţiu, cu lansatorul Simorgh, construit de Ministerul Apărării”, anunţă televiziunea de stat iraniană.

