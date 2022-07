Lansatoare rusești de rachete S300, distruse de ucraineni în regiunea Herson VIDEO

Armata ucraineană ar fi distrus două lansatoare de rachete sol-aer rusești cu rază lungă de acțiune. Este vorba despre sisteme S-300 care costă zeci de milioane de euro fiecare.

Imagini publicate pe Twitter arată două astfel de sisteme distruse total de artilerie. Atacul ar fi avut loc în regiune Herson din sudul Ucrainei, unde a fost demarată o ofensivă puternică de eliberare de sub ocupația rusească.

Armata ucraineană a început să câştige teren în ultimele săptămâni în regiunea Herson, din sudul ţării, cu ajutorul livrărilor de arme occidentale.

Two russian S-300 air defense systems were destroyed in #Kherson region by Ukrainian forces. pic.twitter.com/Y8iWrrS33a