Cum trebuie păstrat laptele formulă?

Hranirea bebelusilor cu lapte praf este a doua optiune pe care o au proaspetele mamici pentru alimentatia copiilor lor, dupa alaptarea la san. Cu toate ca poate parea o activitate usor de realizat, inceputul este intotdeauna dificil si, mai ales, cu foarte multe intrebari.

Laptele praf poate fi oferit in orice moment copilului, indiferent ca este de la nastere, in completarea alaptarii sau ca inlocuitor al laptelui matern, formule potrivite pentru fiecare etapa fiind disponibile in magazinul online elaptepraf.ro. In acest caz, una dintre intrebarile care le framanta pe mamici este referitoare la modul in care ar trebui pastrat laptele praf.

Pastrarea laptelui formula, dupa preparare

Daca in ceea ce priveste conditiile de pastrare si depozitare ale cutiilor de lapte praf, sigilate, modul este unul simplu si indicat pe fiecare ambalaj, cand vine vorba despre pastrarea laptelui preparat din formula, atunci este necesar sa se cunoasca anumite aspecte.

Este lesne de inteles ca se poate intampla ca bebelusul sa manace intreaga cantitate de lapte praf pregatita pentru el, caz in care mamicile se gandesc daca il mai pot oferi acestuia sau il pot arunca. De obicei, se recomanda ca laptele preparat sa fie aruncat, daca acesta nu este consumat in cel mult o jumatate de ora de la prepare, mai ales daca acesta a fost tinut la temperatura camerei.

Daca se intampla adesea sa ramana lapte preparat neconsumat, ar fi bine ca parintii sa ajusteze cantitatea de lapte praf la cea pe care o consuma, de obicei, copilul.

Unele recomandari sustin ca laptele praf preparat poate fi insa pastrat la frigider chiar pana la 24 de ore, cu conditia ca acesta sa nu fi fost deja consumat partial, iar biberonul sa nu fie pus pe usa frigiderului si tetina sa fie bine acoperita.

In acest interval de timp, laptele poate fi incalzit pentru a fi consumat, fie intr-un vas cu apa incalzita, fie intr-un dispozitiv special dedicat acestui lucru. Important este sa se verifice de fiecare data temperatura laptelui, pentru a fi una potrivita pentru bebelus.

Prin urmare, se poate pastra cantitatea de lapte ramasa neconsumata de catre bebelus, dar numai in conditii ridicate de igiena.

