Lucrări pentru extinderea plajelor în sudul litoralului românesc. Stațiunea care scapă de lărgire, pentru că ar distruge habitatul căluților de mare

Stațiunea 2 Mai este următoarea care va beneficia de o plajă complet nouă FOTO Captură Digi24

Amenajarea plajelor din Sudul litoralului este în plină desfășurare.

Stațiunea 2 Mai este următoarea care va beneficia de o plajă complet nouă. De asemenea, plaja din Mangalia va fi lărgită. Lucrările nu ajung și la Vama Veche, pentru că ar perturba habitatul natural al căluților de mare

„Digurile au în medie 400 de metri și vor fi finalizate în mai 2026. Înnisiparea va avea loc în toamnă, după sezonul estival. Cea de la 2 Mai are 1,7 km, cea de la Mangalia aproximativ 3 km. Este un nisip care nu este neconfortabil pentru turiști, dar produce efectele necesare pentru protecția costieră. Lucrările sunt în plină desfășurare și la Costinești”, a declarat Marius Stamat, constructor.

Și în Costinești sunt lucări. La final, vor încăpea 50 de mii de turiști.

„Sunt mai multe arii protejate, cea mai importantă și mai importantă Vama Veche - 2 Mai. O potențială înnisipare în zonă ar fi acoperit porțiuni importante de habitat, ar fi dus implicit la dispariția din zonă a unor specii importante, unele dintre ele amenințate”, a declarat pentru Digi 24 Razvan Popescu Mirceni, biolog.

