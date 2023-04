Larisa, fosta soție a lui Marian Drăgulescu, cu care are doi copii, a dezvăluit recent că e însărcinată cu noul iubit, la puțin timp după ce și-a început relația.

Larisa Drăgulescu, femeia cu care fostul gimnast Marian Drăgulescu a fost căsătorit în perioada 2006-2009, a anunțat pe rețelele sociale că e din nou însărcinată, la patru luni după ce a divorțat de fostul soț, Marian Bogdan.

”Bebelușul e pe drum”, a menționat Larisa în spațiul virtual, ea urmând să devină mamă pentru a treia oară. Larisa Drăgulescu mai are doi copii cu Marian Drăgulescu, Beatrice (18 ani) și Richard (17 ani).

Într-un interviu pentru Fanatik, Larisa Drăgulescu a menționat că n-a renunțat la activitatea pe platforma erotică OnlyFans.

„Eu activez în continuare pe Onlyfans, sunt câștiguri foarte mari și nu am de ce să renunț. Plus că este foarte ușor să fac câteva poze și videouri și să-mi intre banii. De aici am și cele mai multe venituri.

Am în continuare și salonul de înfrumusețare, și imobilele închiriate, dar tot din platforma pentru adulți câștig cel mai mult, chiar mai bine decât înainte”, a spus fosta soție a lui Marian Drăgulescu.