Larisa Dragulescu face ce face și nu se dezminte.

După ce a făcut bani buni din platformele pentru adulți, fosta soție a gimnastului Marian Drăgulescu și-a înnebunit fanii pe Instagram cu ultimele sale fotografii.

Tânăra s-a lăsat filmată la țară îmbrăcată în lenjerie intimă în timp ce dă mâncare la găini.

"Am hrănit puicuțele de dimineața",a fost mesajul Larisei Drăgulescu care a strâns aproape 2 milioane de euro din site-urile pentru adulți.

Ea a pus punct activității care îi aducea câștiguri imense.

"Vreau să mă opresc din ce fac, cu astea interzise minorilor din mediul online. În maxim un an vreau să fiu mamă din nou.

Soțul meu nu are copil și vreau să-i facă unul. Vreau să-i îndeplinesc dorința cea mare. Mă văd mamă iarăși, dar mai întâi să mă opresc din activitatea asta, Totuși am 38 de ani, nu mai ține așa, am o vârstă", a spus Larisa Drăgulescu emisiunea XNS de la Antena Stars.

