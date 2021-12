Larisa Iordache, strigăt de durere la retragerea din gimnastică. "Cei de la Federație nu m-au întrebat dacă sunt bine. Nu am primit niciun telefon"

Larisa Iordache s-a retras din gimnastică. Ajunsă la 25 de ani și măcinată de accidentări, tânăra a luat decizia să adio sportului care i-a adus atâtea bucurii.

Fosta gimnastă a lăsat un mesaj emoționant, dar atacă Federația, acuzând oamenii care conduc că nu s-au interesat de starea de sănatate a ei.

Larisa Iordache are un bronz olimpic pe echipe, la Londra, în 2012, două medalii de argint și două de bronz la Campionatele mondiale, 7 medalii de aur, șapte de argint și două de bronz la Campionatele Europene.

Sportiva a avut un an de coșmar. Ea și-a pierdut mama, care a decedat din cauza unei boli necruțătoare, iar la Jocurile Olimpice de la Tokyo nu a putut concura pentru că a fost accidentată.

"Am luat decizia de a părăsi acest vis frumos al meu, gimnastica! Mă voi retrage, de data aceasta, cu sufletul împăcat. Nu voi mai avea niciun gând de a mă supune la încercări, din punct de vedere psihic. Din păcate, mă retrag, din păcate pentru acei oameni care mă întreabă când revin în sala de antrenamente, dar din fericire pentru mine.

Voiam doar pur și simplu să mă întrebe (n.r.- cei din FRG) cum mă simt, dacă sunt bine psihic, dacă sunt bine fizic. Nu am primit niciun telefon personal de la Federația de Gimnastică. În mică parte, decizia se datorează și acestui lucru, pentru că am avut așteptări eu, în primul rând. Așteptări de a nu fi luată ca un copil de 16 ani, pentru că eu am 25. Așteptam ca oamenii să vorbească de la om la om cu mine. Așteptam pur și simplu să mă întrebe cum mă simt, dacă sunt bine psihic, dacă sunt bine fizic.

Au fost 3 motive pentru care care am fost suspectată că m-am retras din finala de la Tokyo: că mi-a fost frică de concurs, că mi-era frică să nu iau medalie și că nici nu am vrut. Acum și-au dat seama că eram accidentată", a spus Larisa Iordache pe Instagram.

