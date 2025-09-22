Cum arată acum Larisa Iordache, la 7 luni după nașterea fiicei sale. Fosta gimnastă a revenit în sala de sport

La 29 de ani, Larisa Iordache este hotărâtă să își recapete tonusul și silueta de dinainte de sarcină, după ce a acumulat câteva kilograme pe parcursul celor nouă luni.

Sportiva și soțul ei, Cristian Chiriță, au devenit părinți ai micuței Amira acum șapte luni, un eveniment care le-a schimbat complet rutina zilnică. De atunci, Larisa se concentrează atât pe familie, cât și pe propria dezvoltare personală. Pentru a-și putea dedica timp și pentru ea, a cerut sprijinul bunicilor și a început să revină treptat la antrenamentele de fitness.

Fosta gimnastă a împărtășit cu fanii săi imagini din sala de sport și a povestit sincer despre perioada prin care trece:

„Cât timp copilul e la bunici și soțul plecat cu echipa, eu mi-am făcut loc pentru mine și am venit la sală. Chiar dacă mai am puțină burtică, chiar dacă mă simt anchilozată și mușchii mă dor ca și cum n-aș fi făcut sport niciodată, mă bucur de fiecare clipă. Mă bucur că am timp pentru mine, mă bucur zilnic de gândul că, pas cu pas, voi ajunge să arăt așa cum îmi doresc. Cel mai mult însă mă încântă faptul că sportul mă deconectează de rutină și de orice urmă de anxietate. Sportul îmi face viața mai frumoasă. Sunt recunoscătoare!”, a scris Larisa pe Instagram.

Rezultatele eforturilor sale au început deja să se vadă, iar sportiva recunoaște că se simte tot mai confortabil în propria piele. Mișcarea nu o ajută doar să-și recâștige forma fizică, ci îi oferă și un echilibru emoțional necesar în această perioadă.

Cum se simte sportiva în rolul de mamă

Într-un interviu recent, Larisa a povestit și despre provocările maternității. Amira devine tot mai activă și cere atenție constantă, însă fiecare moment petrecut cu ea aduce bucurie. „Ne face ziua mai bună când o vedem zâmbind”, a spus sportiva. Ea a adăugat că fetița este extrem de sociabilă și empatică, ceea ce le face tranziția spre rolul de părinți mai ușoară.

„Ea devine din ce în ce mai activă și necesită mai multă atenție. Cred că asta ne obosește mai tare, dar când ne punem seara în pat, suntem super mulțumiți, atât eu, cât și Cristian și chiar vorbim despre chestia asta. Ne face ziua mai bună când o vedem zâmbind. (…) Noi avem noroc pentru că este un copil foarte empatic. Indiferent cu cine stă, ea stă, nu are nicio problemă. Pot să mă întâlnesc cu orice prietenă. (…) Este foarte sociabilă”, a declarat Larisa Iordache, la Summer Star, citată de Spynews.ro.

