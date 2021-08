Larisa Iordache, regrete după Jocurile Olimpice: " Văzând finala la bârnă, cred că aş fi fost pe podium". Ce va face gimnasta în viitor

"Cu siguranţă finala ar fi fost alta (n.r. - dacă aş fi participat). Pentru că având adversare pe măsură e clar că atunci concentrarea era alta, şi la mine şi la ele (n.r. - adversarele sale). Văzând finala, aş fi fost pe podium dacă mi-aş fi făcut integralul excepţional, aşa cum ştiu eu. Măcar puţin mai bine decât în calificări. Şi acum cu siguranţă acum aveam o medalie de gât, eram super fericită. Dar cu toate astea sunt mândră de mine că am luat deciziile pe propria răspundere. Sunt destul de matură încât să încerc să gândesc cu mintea mea pentru a putea trece peste cât mai repede", a spus Iordache pe Aeroportul Henri Coandă.Ea a afirmat că dacă nu se retrăgea ar fi riscat o accidentare mult mai gravă."Decizia de a renunţa la finală a fost foarte grea. A fost bulversant în primul rând pentru că îmi doream atât de mult. Am sperat până în ultimul moment, am încercat, dar nu am putut din cauza durerii. Din câte am înţeles este destul de avansată problema la gleznă. Dar asta este, încercăm să remediem.Sunt bine momentan, sunt fericită că sunt acasă. Atunci când o să mă aşez pe canapeaua mea acasă voi fi bine. Dezamăgirea încă există, însă nu sunt supărată nici măcar o secundă pentru că am tras de mine. Din păcate nu mi-am fructificat şansa pe care mi-o doream atât de mult. Mi-am dorit foarte tare să fiu pe podiumul olimpic. Dar nu poţi să trăieşti cu un 'dacă' sau un 'dar'. Nu pot şti niciodată cât de bine aş fi putut face, pentru că durerea exista. Aş fi riscat o accidentare mult mai mare. Aşa că prefer să fiu sănătoasă pentru a-mi fructifica momentele din viaţa mea de zi cu zi, cât şi în cariera mea de gimnastă", a afirmat Larisa Iordache "Glezna îmi este umflată acum pentru că am stat multe ore pe drum. Sper din suflet să-mi revin uşor-uşor cu zilele astea de pauză şi să mă întorc cu forţe noi. Sper ca tratamentele să funcţioneze la glezna mea şi să fie totul OK pentru că mă întoarce la antrenament cu forţe proaspete. Sper ca în Japonia, în toamnă, să fiu pe podiumul mondial şi să fiu mândră de mine, cât şi mama", a adăugat gimnasta Întrebată dacă se gândeşte să participe şi la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, gimnasta în vârstă de 25 de ani a răspuns: "Nu pot să mint, m-a bătut gândul. Însă cred că totul se va aranja aşa cum va trebui. Ştiu că decizia dacă va fi să merg acolo, o voi lua. Şi dacă voi fi sănătoasă, cu siguranţă. Dar îmi doresc să iau totul pas cu pas, să trăiesc în prezent şi să fructific viitorul cât de bine pot".Gimnasta Larisa Iordache a ratat, marţi, finala la bârnă din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, din cauza problemelor de la gleznă.Sportiva română a concurase anterior în calificările concursului feminin de gimnastică din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, reuşind să se califice cu a patra notă în finala de la bârnă programată la Ariake Gymnastics Centre. Ea a terminat concursul cu dureri evidente la glezna stângă şi a avut nevoie de îngrijiri medicale.