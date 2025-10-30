„Las Fierbinți” în atenția CNA, sub suspiciunea de propagandă politică. Politicienii vizați de actorii de la PRO TV: „Vom dezbate cazul în ședință publică!”

Autor: Dan Stan
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 23:42
674 citiri
Personaje din serialul Las Fierbinți, PRO TV / FOTO: PRO TV

Episodul 14 al sezonului 27 din serialul „Las Fierbinți” a generat noi controverse, după ce numele premierului Ilie Bolojan și al ministrului Radu Miruță au fost rostite într-un cadrul unui dialog între personajele Primarul Vasile și Robi.

Scena în care se vorbește despre „comisii”, „dosare penale” și „pușcărie pe loc” a fost interpretată de unii spectatori drept o formă de promovare mascată a ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Președinta Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), Monica Gubernat, a declarat că s-a autosesizat și va analiza cazul în cadrul unei ședințe publice.

„Mă voi autosesiza pe acest subiect. Vom dezbate cazul în ședință publică!”, a transmis Gubernat, pentru Cancan.

Dialogul controversat dintre Primarul Vasile (Gheorghe Ifrim) și Robi (Leonid Doni) a fost următorul:

- Primarul Vasile: Cică umblă unii prin județ, ăștia noi care vor să facă treabă.

- Robi: Bolojan?

- Primarul Vasile: Mai rău. Miruță! Cică l-a pus Bolojan pe Miruță să facă niște comisii și am dat de dracu, Robi, că asta chiar le face. Unii care umblă pe unde nu e voie și pe unde nu a umblat nimeni niciodată și care taie și spânzură tot ce nu e în regulă (...). Cică trei comune la rând i-au prins pe primari că au băgat mâinile până la cot. Dosar, demisii, pușcărie pe loc!

Explicația staff-ului Las Fierbinți și PRO TV în scandalul mediatic al momentului

Deși nu există o campanie electorală oficială în desfășurare, experți din media atrag atenția asupra posibilității ca scena să fie interpretată drept publicitate politică nemarcată, având în vedere menționarea explicită a unui nume real de politician.

În replică, scenaristul principal al serialului, Mimi Brănescu, nu și-a recunoscut vreo vină. Acesta a dat vina pe alții: „Nu știu despre ce vorbiți, nu cred că e scris de mine”.

În plus, PRO TV a transmis o poziție oficială. „Las Fierbinți este un serial de comedie, iar orice referire la nume, persoane sau situații reale face parte din scenariu. Conținutul este menit să destindă, fără nicio intenție de publicitate politică sau influențare a opiniei publice.”

Nu este prima dată când serialul este asociat cu teme politice. În trecut, actorul Adrian Văncică (Celentano) a stârnit controverse prin mesaje pro-USR postate pe rețelele de socializare.

În trecut, personajele din Las Fierbinți au transmis, potrivit scenariului, și mesaje „pro-vaccinare-anti-COVID-19”.

