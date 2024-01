Actorul de top care a fost scos din echipa Las Fierbinți: "Acum eram plin de bani"

Serialul Las Fierbinți a debutat la PRO TV în 2012 și a avut un succes fantastic. De atunci și până acum au fost 23 de sezoane.

Personajele din satul Fierbinți au devenit extrem de cunoscute și de populare. Celentano, Bobiță și Giani sunt doar câțiva dintre cei care aduc sarea și piperul serialului.

Puțină lume își mai amintește că sezonul unu a debutat avându-l în echipă și pe reputatul actor Iulian Postelnicu. Acesta considera că serialul nu se îndrepta în direcția potrivită așa că a fost exclus din rândurile echipei.

Iulian Postelnicu juca rolul învățătorului Doru.

"Am fost în primul sezon actor în Las Fierbinți. Am ieșit pentru că nu am știut să fiu suficient de diplomat (râde) și am zis că nu îmi place. Nu îmi plăcea, mi se părea mie că altfel trebuie făcute lucrurile și evident, în momentul în care un coechipier îți spune: Bă, jucați toți aiurea .. Păi nu vrei dumneata să joci la altă echipă? Lucru care s-a întâmplat. Ulterior am ajuns să scriu acolo, Am avut același tip de experiență, pentru că acum nu mai era actoria, problema era scrisul. Și la fel: Domne, nu îmi place! Eu scriu mai bine.. ( Și ai scris mai bine?) Eu așa zic, dar acum nu mai zic (râde). Și iarăși am fost tras așa, rezervă. După care iar am scris.

Relația cu Dragoș Buliga e foarte bună, din punctul meu de vedere", a spus Iulian Postelnicu la emisiunea "În fața ta", de la Digi 24.

Întrebat ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi rămas în Las Fierbinți, Iulian Postelincu a spus cu zâmbetul pe buze:" Eram plin de bani. Nu mai veneam aici. Eram plecat din țară acum, în vacanță”.

