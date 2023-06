Bucurie de nedescris în Las Vegas. Premiera absolută din sportul american VIDEO

Echipa Vegas Golden Knights, înfiinţată în 2017, a câştigat, marţi, pentru prima dată Cupa Stanley, învingând Florida Panthers cu 9-3, informează Reuters.

După victoria de marţi, Vegas Golden Knights a încheiat finala disputată pe sistemul cel mai bun în şapte meciuri cu scorul general 4-1.

“Nici n-am cuvinte ca să descriu ce simt. Tot ce îţi poţi imagina. Un sezon cu 82 de meciuri, patru runde de play-off... La final, suntem ultima echipă rămasă. Este incredibil”, a declarat căpitanul echipei, Mark Stone.

MVP al play-off-ului a fost ales Jonathan Marchessault, tot de la Vegas Golden Knights.

THE ONLY PAIN WE WANT IS CHAMPAGNE 🍾 pic.twitter.com/XWyfMrAj0D