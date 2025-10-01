Ce se întâmplă cu "Laserul de la Măgurele" după tăierile guvernamentale? Ministrul Educației a făcut anunțul: "E cel mai puternic din lume"

Guvernul a suplimentat, prin rectificarea bugetară, bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru continuarea proiectului strategic „Laserul de la Măgurele”, prin finalizarea implementării sistemului de fascicul gamma intens, au anunţat, miercuri, reprezentanţii Ministerului Educaţiei. Ei au adăugat că au fost adoptate măsurile necesare pentru asigurarea cadrului instituţional şi financiar care să permită ca Autoritatea Naţională pentru Cercetare (ANC) din structura Ministerului Educaţiei să îşi îndeplinească atribuţiile de Operator de Program.

„Prin Ordonanţa de Urgenţă privind rectificarea bugetară, Guvernul României a suplimentat bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării (MEC) pentru continuarea proiectului strategic «Laserul de la Măgurele» prin finalizarea implementării sistemului de fascicul gamma intens şi a adoptat măsurile necesare pentru asigurarea cadrului instituţional şi financiar care să permită ministerului ca Autoritatea Naţională pentru Cercetare (ANC) din structura MEC să îşi îndeplinească atribuţiile de Operator de Program pentru implementarea Măsurilor-Suport «Programul de cooperare internaţională în domeniul cercetării» şi «Programul infrastructură pentru cercetarea şi monitorizarea emisiilor», au transmis reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării, miercuri, printr-un comunicat de presă.

Ei au explicat că proiectul „Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP)”, cunoscut în spaţiul public şi ca „Laserul de la Măgurele”, este un proiect strategic al ţării, care se va finaliza în decembrie 2026, demersurile MEC - ANC fiind să obţină finanţarea necesară în aceste condiţii de criză fiscal-bugetară.

Ads

„La acest moment, ELI-NP cuprinde un sistem laser de 2 x 10 PW, cel mai puternic din lume, urmând ca în urma acestei alocări bugetare să fie implementat sistemul de fascicul gamma cu aplicaţii semnificative în medicină şi imagistică industrială. Programul de cooperare internaţională în domeniul cercetării dispune de un buget de 13 milioane CHF, din care 85% reprezintă contribuţia elveţiană prin Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC), iar 15% cofinanţare de la bugetul de stat,” a mai transmis sursa citată.

Componenta sa include Proiecte Comune Multilaterale de Cercetare (MJRP) şi Infrastructura Luminii Extreme - Fizică Nucleară (ELI-NP). Obiectivul programului este crearea de parteneriate de cercetare durabile între instituţii româneşti, elveţiene şi europene, facilitând participarea la Programul-Cadru UE pentru Cercetare şi Inovare şi consolidând poziţia României în reţelele internaţionale de infrastructură. Programul infrastructură pentru cercetarea şi monitorizarea emisiilor are un buget de 7,4 milioane CHF, din care 85% reprezintă contribuţia elveţiană prin Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice (SECO), iar 15% cofinanţare de la bugetul de stat. Componenta sa include Infrastructura de Cercetare a Aerosolilor, Norilor şi Gazelor Minore (ACTRIS) şi Studierea Emisiilor de Metan în Europa de Est (EEMS). Programul urmăreşte consolidarea capacităţilor naţionale de măsurare şi modelare a emisiilor, precum şi avansarea cercetării asupra concentraţiilor de metan şi particule în suspensie, contribuind la progresul ştiinţific şi politicile publice bazate pe dovezi. Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, şi preşedintele ANC, Alexandru Andrei, au transmis, într-o declaraţie comună, că au obţinut suportul Guvernului pentru deblocarea acestui proiect.

Ads

„Ne bucură în primul rând faptul că, în pofida condiţiilor de criză fiscal-bugetară, am reuşit să obţinem suportul Premierului şi al Guvernului pentru deblocarea şi finalizarea proiectului strategic al ţării, cunoscut în spaţiul public ca «Laserul de la Măgurele». De asemenea, ne bucură crearea condiţiilor legale pentru «Mecanismul Elveţian de Finanţare a CDI», care aduce în sistemul românesc de CDI peste 20 milioane CHF, în proiecte majore pentru ţară,” au afirmat Daniel David şi Alexandru Andrei.

Ads