Ce se întâmplă cu "Laserul de la Măgurele" după tăierile guvernamentale? Ministrul Educației a făcut anunțul: "E cel mai puternic din lume"

Autor: Dan Istratie
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 19:04
224 citiri
Ce se întâmplă cu "Laserul de la Măgurele" după tăierile guvernamentale? Ministrul Educației a făcut anunțul: "E cel mai puternic din lume"
FOTO: Daniel David, ministrul Educației FOTO: Hepta

Guvernul a suplimentat, prin rectificarea bugetară, bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru continuarea proiectului strategic „Laserul de la Măgurele”, prin finalizarea implementării sistemului de fascicul gamma intens, au anunţat, miercuri, reprezentanţii Ministerului Educaţiei. Ei au adăugat că au fost adoptate măsurile necesare pentru asigurarea cadrului instituţional şi financiar care să permită ca Autoritatea Naţională pentru Cercetare (ANC) din structura Ministerului Educaţiei să îşi îndeplinească atribuţiile de Operator de Program.

„Prin Ordonanţa de Urgenţă privind rectificarea bugetară, Guvernul României a suplimentat bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării (MEC) pentru continuarea proiectului strategic «Laserul de la Măgurele» prin finalizarea implementării sistemului de fascicul gamma intens şi a adoptat măsurile necesare pentru asigurarea cadrului instituţional şi financiar care să permită ministerului ca Autoritatea Naţională pentru Cercetare (ANC) din structura MEC să îşi îndeplinească atribuţiile de Operator de Program pentru implementarea Măsurilor-Suport «Programul de cooperare internaţională în domeniul cercetării» şi «Programul infrastructură pentru cercetarea şi monitorizarea emisiilor», au transmis reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării, miercuri, printr-un comunicat de presă.

Ei au explicat că proiectul „Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP)”, cunoscut în spaţiul public şi ca „Laserul de la Măgurele”, este un proiect strategic al ţării, care se va finaliza în decembrie 2026, demersurile MEC - ANC fiind să obţină finanţarea necesară în aceste condiţii de criză fiscal-bugetară.

„La acest moment, ELI-NP cuprinde un sistem laser de 2 x 10 PW, cel mai puternic din lume, urmând ca în urma acestei alocări bugetare să fie implementat sistemul de fascicul gamma cu aplicaţii semnificative în medicină şi imagistică industrială. Programul de cooperare internaţională în domeniul cercetării dispune de un buget de 13 milioane CHF, din care 85% reprezintă contribuţia elveţiană prin Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC), iar 15% cofinanţare de la bugetul de stat,” a mai transmis sursa citată.

Componenta sa include Proiecte Comune Multilaterale de Cercetare (MJRP) şi Infrastructura Luminii Extreme - Fizică Nucleară (ELI-NP). Obiectivul programului este crearea de parteneriate de cercetare durabile între instituţii româneşti, elveţiene şi europene, facilitând participarea la Programul-Cadru UE pentru Cercetare şi Inovare şi consolidând poziţia României în reţelele internaţionale de infrastructură. Programul infrastructură pentru cercetarea şi monitorizarea emisiilor are un buget de 7,4 milioane CHF, din care 85% reprezintă contribuţia elveţiană prin Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice (SECO), iar 15% cofinanţare de la bugetul de stat. Componenta sa include Infrastructura de Cercetare a Aerosolilor, Norilor şi Gazelor Minore (ACTRIS) şi Studierea Emisiilor de Metan în Europa de Est (EEMS). Programul urmăreşte consolidarea capacităţilor naţionale de măsurare şi modelare a emisiilor, precum şi avansarea cercetării asupra concentraţiilor de metan şi particule în suspensie, contribuind la progresul ştiinţific şi politicile publice bazate pe dovezi. Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, şi preşedintele ANC, Alexandru Andrei, au transmis, într-o declaraţie comună, că au obţinut suportul Guvernului pentru deblocarea acestui proiect.

„Ne bucură în primul rând faptul că, în pofida condiţiilor de criză fiscal-bugetară, am reuşit să obţinem suportul Premierului şi al Guvernului pentru deblocarea şi finalizarea proiectului strategic al ţării, cunoscut în spaţiul public ca «Laserul de la Măgurele». De asemenea, ne bucură crearea condiţiilor legale pentru «Mecanismul Elveţian de Finanţare a CDI», care aduce în sistemul românesc de CDI peste 20 milioane CHF, în proiecte majore pentru ţară,” au afirmat Daniel David şi Alexandru Andrei.

Guvernul SUA a rămas fără bani. Serviciile guvernamentale sunt suspendate, iar 750.000 de funcționari vor fi trimiși acasă. Trump și Congresul nu au ajuns la un acord
Guvernul SUA a rămas fără bani. Serviciile guvernamentale sunt suspendate, iar 750.000 de funcționari vor fi trimiși acasă. Trump și Congresul nu au ajuns la un acord
Paralizia guvernamentală din Statele Unite devine realitate de la miezul nopții, după ce președintele Donald Trump și Congresul nu au reușit să ajungă la un compromis privind bugetul...
PSD și AUR înghit cei mai mulți bani din bugetul țării. Pentru ce au cheltuit partidele cele 173 de milioane de lei primite în 2025
PSD și AUR înghit cei mai mulți bani din bugetul țării. Pentru ce au cheltuit partidele cele 173 de milioane de lei primite în 2025
În primele nouă luni ale anului 2025, partidele politice au primit 173 de milioane de lei din subvenții, cea mai mare parte fiind cheltuită pentru presă și propagandă. PSD a încasat și...
#Laserul de la Magurele blocat, #buget, #Ministerul Educatiei , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Batut fara mila, dupa ce i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali! "Sunt suparat pe el"
ObservatorNews.ro
Scandal la CJ Braila intreun membru PSD si un liberal: "Zat sa-i spui lui ma-ta, porcule"
Adevarul.ro
Romanii, in centrul unui scandal in Germania. IT-ist roman din Berlin acuza Der Spiegel: "Articol rasist"

Ep. 138 - Nicusor Dan s-a băgat în seamă cu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Autonomia strategică europeană, în mâinile Germaniei
  2. Kremlinul escaladează retorica anti-occidentală, în timp ce rușii se întreabă unde e victoria
  3. Ce se întâmplă cu "Laserul de la Măgurele" după tăierile guvernamentale? Ministrul Educației a făcut anunțul: "E cel mai puternic din lume"
  4. Macron, deloc încântat de ideea UE privind zidul de drone. "Lucrurile sunt puțin mai sofisticate și complexe"
  5. Bruxellesul acuzat de Budapesta că finanțează Ucraina "în loc să rezolve problemele UE"
  6. Metropola chineză cu aer de science-fiction atrage turiști din întreaga lume. A fost o perioadă capitala țării
  7. Rusia și Belarus ar pregăti acte de sabotaj în Polonia și România, pentru ca apoi să acuze Ucraina, avertizează Institutul pentru Studiul Războiului
  8. Misterul "femeii din fântână", dezlegat după un secol. "Știm cine a făcut-o" FOTO
  9. Un bloc de 17 etaje s-a prăbușit, în New York. Autoritățile au intervenit de urgență
  10. Războiul care a reinventat industria de apărare. De la drone din spumă la avioane cu inteligență artificială