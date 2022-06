Bölöni îi desființează pe Răzvan Burleanu și pe Edward Iordănescu: "Când îl auzi cum vorbește, ai impresia că e Wenger sau Mourinho"

László Bölöni (69 de ani) a semnat cu Metz. Ar fi putut fi însă selecționerul echipei naționale, dacă tratativele cu Răzvan Burleanu s-ar fi concretizat în urmă cu șase luni.

Doar că președintele FRF i-a impus drept obiectiv câștigarea Ligii Națiunilor, motivând că și el dacă se dezbracă poate să câștige meciul cu Muntenegru.

Într-un interviu acordat Adevarul, László Bölöni spune că șefii federației au refuzat să accepte realitatea, aceea că fotbalul românesc e slab, și au refuzat să îi dea un salariu mai mare pentru că e nevoie de bani pentru Cupa Satelor.

"Printre explicaţii a fost şi aceasta că acum adversarul e puţin mai altfel. Şi aici a venit replica preşedintelui cu Muntenegru. Dar, de fapt, eu ceream doar să fiu respectat, aşa cum a fost respectat şi Daum. Mai ales că, fără nicio exagerare, cred că am făcut mai mult decât Daum în cariera mea de antrenor. Şi puteam fi mai util pentru echipa naţională decât a fost Daum. Dar, repet, am pus problema sumei respective, doar pentru a primi nişte răspunsuri. Ulterior, când am avansat în negocierile cu FRF, mi-am scăzut pretenţiile financiare la mai mult de jumătate din suma cerută iniţial. Ah, şi mi s-a dat şi un alt motiv pentru care nu puteam să primesc salariul pe care l-a avut Daum. Iar treaba asta chiar m-a supărat! Că federaţia are şi alte obiective acum. Printre care şi finanţarea Cupei Satelor. Eu nu cred că era prioritară. Chiar nu cred. Dar spun că greutatea argumentului lipsea. Adică, e un argument copilăresc să pomeneşti de Cupa Satelor, când vorbeşti cu mine pentru postul de selecţioner".

László Bölöni crede că ar fi putut face mai multe puncte în Liga Națiunilor decât Edward Iordănescu, pe care l-a dat ca exemplu pentru limbajul pompos, dar lipsit de conținut.

"Când ascult anumiţi antrenori din fotbalul românesc, dar şi ce spune selecţionerul actual, zău că am impresia că vorbeşte Capello, Mourinho sau Arsene Wenger! Aşa de bine ştim lecţia, în teorie, încât mă simt jenat faţă de această avalanşă de cuvinte şi explicaţii despre cum trebuie făcute lucrurile. În schimb, atunci când te uiţi la ce suntem capabili să punem în practică, iar pentru mine asta înseamnă profunzime, eu îmi dau seama că suntem foarte departe de ce am văzut eu în fotbalul din Occident".

Cred că mulţi dintre cei care activează în fotbalul nostru au rămas la munca superficială pentru că aşa e mai confortabil. Şi pentru că n-u fost obişnuiţi să intre în profunzimea problemelor. Pentru că n-au fost obişnuiţi să sufere pentru a pune în aplicare o strategie, o tactică. Iar acum nu vorbesc de o tactică necesară ca să baţi Feroe sau Liechtenstein, ci pentru a face pasul înainte, pentru a corecta anumite lucruri din temelii.

În loc de vorbele astea goale, ar trebui să spui nişte lucruri pe care, în pasul următor, să le pui în practică. Şi nu vii să-mi explici de ce nu reuşeşti, ci munceşti în profunzime, transpiri şi suferi, până când sâmburele de care vorbeam prinde rădăcini şi dă roade".

