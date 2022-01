Laszlo Bölöni, fostul și viitorul selecționer al echipei naționale a României, va rămâne în istoria fotbalului drept omul care l-a descoperit și promovat pe un anume tânăr Cristiano Ronaldo.

Bölöni a plecat din 2001 de la naționala României cu direcția Sporting Lisabona. În primul an la Sporting a câștigat cupa și campionatul, dar, mai mult de atât, a adus în prima echipă fotbaliști precum Cristiano Ronaldo, Ricardo Quaresma sau Hugo Viana.

Cu toții aveau să devină jucători extraordinari, însă CR 7 a ajuns chiar un fenomen. Într-un interviu acordat FIFA, Laszlo Boloni a vorbit despre prima întâlnire cu Ronaldo, care a fost prima discuție și ce a reușit să îi insufle acelui copil cu fața plină de coșuri, dar extrem de ambițios:

FIFA: D-le Bölöni, în toți anii dvs de antrenorat, ați pregătit mulți tineri, dar în special un anume Cristiano Ronaldo. Ați observat imediat că are ceva special?

Laszlo Bölöni: L-am văzut prima dată în timpul unui meci amical între echipele U-16 și U-18 ale clubului și am decis imediat că o să-l iau aproape de mine cât de curând . A venit momentul în care echipa Portugaliei a jucat două meciuri și a trebuit să-mi completez lotul cu tineri pentru a compensa plecarea internaționalilor. L-am chemat pe acest băiat de 16 ani, dar nu mi-am imaginat niciodată să-l păstrez permanent. Dar când am văzut primul antrenament, am decis imediat să nu mai renunț la el.

FIFA: Vă amintiți acea conversație când i-ai spus că va rămâne cu profesioniștii?

Laszlo Bölöni: În acea vreme începeam să vorbesc puțin portugheză și nu-mi amintesc dacă aveam nevoie de un traducător pentru conversația noastră. Dar nu a fost prea greu să vorbesc cu el. Nu a trebuit să-i spun multe: era atât de zâmbitor și atât de mândru că se antrenează cu profesioniștii! Tocmai i-am spus directorului tehnic, Carlos Freitas, că îl țin. S-a uitat la mine și m-a întrebat: "Cu siguranță? Știi că nu poate juca în prima ligă?" Nu știam, dar am spus da, ca să se antreneze și să joace meciuri amicale cu noi.

FIFA: Ce rol ați jucat dumneavoastră în succesul lui ulterior?

Laszlo Bölöni: În primul rând sunt puțin dur. Îmi place să folosesc expresia „Prefer să îmi sărut copiii în timp ce dorm”. Când sunt lângă mine, sunt destul de sever, dar îi îmbrățișez când ei nu văd. Cu Cristiano am făcut la fel. Am fost destul de dur și primul mesaj a fost să nu exagereze și nu doar să facă spectacol. Eficiența trebuie să fie pe primul loc, în ciuda tuturor calităților. Uneori este nevoie de o simplă accelerare și nu trebuie să faci cinci, șase sau șapte fente. L-am învățat un joc mult mai eficient decât driblingul.

FIFA: Cristiano a fost tot timpul același tip de jucător care e și acum?

Laszlo Bölöni: În acel moment juca atacant central, dar l-am mutat în lateral, pentru că era greu pentru un tânăr de 16 sau 17 ani să joace în fața a doi fundași de 90 de kilograme. Și își putea exprima mai bine calitățile în lateral, fără a-și pierde eficacitatea. Spre marea mea satisfacție, când a ajuns la Manchester United, Alex Ferguson a făcut același lucru. Astăzi este liber, joacă unde vrea, dar la vremea aceea, cred că schimbarea poziției era ceea ce trebuia făcut.

