László Bölöni, bulversat după ce a retrogradat cu Metz. "Am vorbit cu soția să îmi ia o sticlă de whisky" Ce va face în continuare

Antrenorul român László Bölöni, care a retrogradat duminică în liga secundă franceză cu echipa sa, FC Metz, a refuzat să abordeze subiectul privitor la viitorul său pe banca formaţiei pe care o conduce.

„Am vorbit cu soţia mea. Am rugat-o să-mi cumpere o sticlă de whisky. O să scot şi nişte cuburi de gheaţă. Ştiu ce vrei să auzi de la mine. Dar nu atinge acest subiect, pentru că mă răneşti cu asta. Desigur, voi vorbi cu oamenii din conducerea clubului. Avem lucruri de rezolvat şi decizii de luat”, a răspuns Boloni atunci când a fost întrebat despre viitorul său pe banca lui FC Metz, în condiţiile în care conducătorii grupării de pe Moselle se gândesc să pună capăt colaborării.

Despre manşa secundă a barajului cu AS St Etienne, încheiată la egalitate, scor 2-2, dar în urma căreia FC Metz a retrogradat, tehnicianul român a spus: „A fost cu adevărat un meci uluitor, cu suişuri şi coborâşuri. Când intri în vestiar, trebuie să-ţi imaginezi tristeţea, deprimarea jucătorilor. Unii care îşi ţin capul plecat, alţii care plâng, cei care se luptă cu lacrimile. Atunci trebuie să îţi găseşti cuvintele. Adevărul este că astăzi îi felicit pentru acest efort fizic şi psihic imens, timp de 120 de minute şi chiar mai mult, în care au jucat zece împotriva unsprezece. Am fi putut conduce cu 3-2 pe acea centrare a lui Van den Kerkhof luată de Atta, dar nu am reuşit. Cu toate acestea, nu este suficient. Trebuie să depăşim momentul ca să fim mai puternici şi să putem să ne ridicăm capul din pământ”, a declarat Bölöni.

László Bölöni mai are contract cu echipa FC Metz şi în stagiunea viitoare.