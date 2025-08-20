Laszlo Borbely, aviz de urmarire penala in Comisia Juridica - plenul va decide

Deputatii din Comisia Juridica au dat, marti, un aviz favorabil pentru inceperea procedurilor de urmarire penala impotriva fostului ministru al Mediului Laszlo Borbely.

Dintre cele zece voturi exprimate, sapte au fost "pentru" si trei "impotriva". Fostul ministru al Mediului este cercetat pentru trafic de influenta.

Borbely, prezent la Comisia Juridica insotit de avocatul sau Gheorghe Mateut, si-a reiterat nevinovatia.

Deputatul UDMR a declarat ca DNA nu ar fi trebuit sa faca mai multe dosare si sa audieze zeci de martori, incepand cu luna iulie, ci doar sa il cheme si sa il audieze timp de o ora, pentru a clarifica situatia.

"Daca ma chemau la DNA ca martor, intr-o ora puteam sa clarificam, nu trebuia sa cheme la DNA tamplari, dulgheri, designeri, pentru a face cinci dosare care demonstreaza nevinovatia mea. Nu exista probe prin care sa se demonstreze acuzatiile", a sustinut fostul ministru al Mediului.

Acesta arata ca, dupa data de 15 iulie 2011, nu a existat nicio proba suplimentara in dosarul din cazul sau, privind apartamentul din Bucuresti.

"Daca aveau curiozitatea cei de la DNA sa ma audieze ca martor in aceasta perioada, atunci nu trebuia sa cheltuie atatia bani publici pentru a audia intre 65 si 70 de persoane care au spus urmatorul lucru in declaratii - nu exista niciun fel de presiune din partea mea sau a anturajului meu in ceea ce priveste acele fapte penale", a mai spus Laszlo Borbely, care a mentionat ca nu era nevoie sa fie ascultate telefoanele sotiei sale.

La randul sau, presedintele Comisiei Juridice din Camera Deputatilor, Daniel Buda (PDL), a precizat, marti, ca plenul Camerei Deputatilor poate solicita urmarirea penala in cadrul deputatului UDMR.

Ads