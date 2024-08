Laszlo Tokes, subiecte tabu (Opinii)

Nu sunt nici vreo nationalista, nici vreo admiratoare a lui Laszlo Tokes, din exact aceleasi motive de principiu. Cred ca argumentul nationalist, indiferent cine il foloseste, nu poate fi in Europa de astazi decat unul provocator, manipulator si strict electoral.

Dl. Tokes isi face campanie electorala mizand pe cartea maghiarismului care sa il propulseze catere un nou mandat in Parlamentul European. Dar toate ineptiile pe care le emite, inclusiv cea referitoare la protectoratul Budapestei (care insa pare sa fi fost o greseala de traducere, totusi) sunt complet nefezabile. Adica pure petrade menite sa ii mai aduca niste voturi.

Pe de alta parte insa, ele nu justifica in niciun fel puseul nationalist isteric al celor care solicita ca d-lui Tokes sa-i fie retrasa, pentru declaratiile antiromanesti, decoratia Steaua Romaniei.

Laszlo Tokes nu a primit acea decoratie pentru atasamentul la romanism, pentru laude la adresa tarii sau mai stiu eu ce merite in promovarea imaginii Romaniei in lume. Domnia sa a primit decoratia pentru merite pe care le-ar fi avut in decembrie 1989. Adica pentru faptul ca, in versiunea oficiala, ar fi aprins scanteia manifestatiilor de la Timisoara.

Daca acest merit exista cu adevarat, el tine deja de istorie si nu mai poate fi schimbat de mai stiu eu ce declaratii ulterioare ale lui Laszlo Tokes. Daca un copil primeste nota 10 pentru o anumita tema, aceasta nota nu ii poate fi anulata pentru o tema ulterioara gresita. Nota 10 ramane, e fapt implinit, dar ei i se poate adauga un mare patru.

Daca Laszlo Tokes a lezat interesele nationale, poate suporta rigori legale, politice, dar nu retragerea unei decoratii primite pentru cu totul alte fapte, pe care nu le-a contestat nimeni.

Daca d-na Corina Cretu doreste retragerea decoratiei primita de Laszlo Tokes nu are decat sa dovedeasca faptul ca ea nu a fost meritata, ca pastorul este un impostor, care a actionat la ordinele unei parti din securitatea romana implicata intr-o conspiratie menita sa schimbe regimul politic din Romania si sa inlocuiasca esalonul unu din nomeclatura si securitate cu esalonul doi.

Ataca d-na Cretu, la baioneta, aceasta teza? Ceva imi spune ca d-na Cretu, una dintre pupilele lui Ion Iliescu, nici nu nu se gandeste sa se apropie de acest subict, care ar ricosa imediat in emanatii si emanati. Daca ajungem la imense falsuri istorice, in privinta carora eu, de exemplu, am foarte mari suspiciuni, este imposobil ca ele sa se limiteze la Laszlo Tokes.

Dar nimeni nu doreste adevarul. Importante sunt scandalul si mica ciupeala electorala si de o parte si de alta.

