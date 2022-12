Tokes a socat jurnalistii citand, intr-o conferinta de presa, o inscriptie extrem de vulgara

Eurodeputatul Laszlo Tokes a uimit jurnalistii prezenti la conferinta de presa pe care a sustinut-o dupa ce a fost reales presedinte CNMT, cand a spus ca deplange aparitia unor inscriptii sovine, citand textual doua dintre acestea, una fiind "Afara cu ungurii!", iar cealalta extrem de vulgara.

Tokes a citat textual cele doua inscriptii dupa ce a fost intrebat de un jurnalist ce opinie are despre constituirea Consiliului de Onoare al Ordinului "Steaua Romaniei" in vederea retragerii distinctiei ce i-a fost acordata, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Laszlo Tokes a afirmat ca, atunci cand i-a fost decernata decoratia, a considerat acest lucru "drept o recunoastere a rolului Timisoarei" si, in acelasi timp, a rolului sau, insa a spus ca s-a inselat.

"Acum vad ca aceasta recunoastere nu a fost sincera. Eu in 1989 m-am ridicat pe o parte impotriva comunismului, pe de alta parte impotriva asupririi national-comuniste, si uite ca acum sunt facut antiroman. Eu nu sunt antiroman, dimpotriva, am fost primul care in Parlamentul Europei am ridicat cuvantul pentru vlahii din Timoc", a spus presedintele CNMT.

"Ma simt jignit prin aceasta campanie care se duce impotriva mea, dar pe undeva ma gandesc ca aceasta campanie nu pe mine ma descalifica, ci pe cei care au dat comanda, pe Ponta plagiatorul si pe comisia pesedista (Consiliul de onoare al Ordinului Steaua Romaniei - n.r.) ", a continuat Tokes.

"Ei fac din mine o imagine de dusman al romanilor in ochii romanilor, si unii chiar cred acest lucru, dar nu eu sunt tinta, ci comunitatea maghiara care doreste autonomia. Vorba aia, bate pastorul si se imprastie turma, cum scrie in Biblie, asa se procedeaza in cazul meu", a spus seful CNMT.

Tokes a vorbit despre "otravirea atmosferei antimaghiare", dand apoi un exemplu concret, si anume ca se inmultesc inscriptiile antimaghiare. El a spus ca la Zalau, pe poarta PPMT, au aparut inscriptii si a citat textual doua dintre acestea, una fiind "Afara cu ungurii!", iar cealalta extrem de vulgara.

"Se duce asa o batalie pe fiecare cuvant... Intr-o Europa unita asta este de neinteles", a spus Tokes.

