Elogiu in presa externa pentru Laszlo Tokes, un Sfant Gheorghe modern

Europarlamentarul Laszlo Tokes este elogiat in presa straina pentru contributia pe care a avut-o la Revolutia romana din decembrie 1989.

"Probabil ati auzit de Vaclav Havel din Cehoslovacia si de Lech Walesa din Polonia, doi laureati ai Premiului Nobel si eroi ai Razboiului Rece, care au contribuit la prabusirea comunismului in Europa de Est, in urma cu un sfert de secol.

Insa cati dintre voi stiu povestea lui Laszlo Tokes, un pastor protestant, care in decembrie 1989 l-a infruntat pe Nicolae Ceausescu si a provocat o revolta populara ce a eliberat Romania de tiranul totalitar, comparat cu dictatorul sovietic Iosif Stalin?", intreaba Lee Edwards, intr-un editorial publicat de Appeal Democrat.

Laszlo Tokes vorbeste pentru Corriere della Sera despre "revolutia furata" si "statul federal Romania"

In primavara anului 1989, in timp ce alti sateliti sovietici isi contestau liderii comunisti, Romania era inca prinsa in gheara de fier a regimului Ceausescu, arata sursa citata. Putini au indraznit sa il infrunte pe "presedintele" Ceausescu sau politia sa secreta, Securitatea.

Insa o exceptie notabila este Laszlo Tokes, un pastor din Timisoara al Bisericii Reformate Ungare.

Tema predicilor sale era simpla, dar impresionanta, noteaza Lee Edwards: "Nu trebuie sa sprijinim dictatura si pe dictatorul Ceausescu". Nimeni altcineva nu a indraznit sa exprime o astfel de provocare in public.

Desi a primit ordin sa nu mai tina predici, Tokes a refuzat. De asemenea, el nu a fost de acord nici cu propunerea de a se muta impreuna cu familia sa intr-un oras izolat.

In noiembrie '89, atacatori armati cu cutite au patruns in locuinta din incinta bisericii sale, insa Tokes si apropiatii sai au reusit sa ii alunge. La mijlocul lunii decembrie, cand a fost emis un ordin de evacuare pe numele sau, membrii parohiei au pornit o manifestatie langa locuinta acestuia si au format un lant uman in jurul cladirii.

In scurt timp, tot mai multi oameni s-au adunat acolo, astfel ca pana in seara de 15 decembrie, multimea numara cateva sute de participanti. Erau laolalta studenti, romani, unguri, ortodoxi si protestanti.

Ei au inceput sa cante "Desteapta-te, romane!", un cantec interzis in 1947 de comunisti, care ulterior a devenit imnul tarii. De asemenea, strigau "Jos Ceausescu!" si "Jos comunismul".

Inceputul sfarsitului lui Ceausescu

Doua zile mai tarziu, din ordinele directe ale dictatorului, militarii au tras intr-o multime mare adunata in centrul orasului Timisoara, omorand sute sau poate mii de oameni nevinovati, aminteste Lee Edwards.

Acest act sangeros a fost catalizatorul pentru o revolta populara spontana care s-a raspandit rapid in intreaga tara, inclusiv in Bucuresti.

Increzator ca va avea sprijinul populatiei, Ceausescu a iesit in piata principala si a incercat sa vorbeasca despre "realizarile" regimului sau.

Spre groaza lui, a fost intrerupt de fluieraturi, injuraturi si huiduieli. Nu a putut sa stapaneasca multimea, asa ca a fugit din oras impreuna cu sotia sa, Elena, intr-un elicopter. Insa cuplul Ceausescu a fost capturat de noul regim, iar dupa un scurt proces, cei doi au fost executati pe 25 decembrie 1989.

In prezent, Laszlo Tokes, "curajosul pastor care a doborat un dictator", continua sa vorbeasca "despre libertate si sa taxeze totalitarismul" ca membru al Parlamentului European si ca predicator al Bisericii Reformate din Romania, scrie Lee Edwards.

"Un Sfant Gheorghe al zilelor noastre, Tokes este pregatit sa lupte cu orice ameninta libertatea si credinta celor pe care ii reprezinta ca pastor si ca lider politic", a incheiat acesta.

Un personaj controversat

In decembrie 2009, presedintele de atunci, Traian Basescu, l-a decorat cu Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Cavaler pe Laszlo Tokes.

Potrivit decretului semnat de seful statului la acea data, conferirea decoratiei s-a facut "cu prilejul implinirii a 20 de ani de la Revolutia din decembrie, in semn de inalta apreciere a curajului si a demnitatii de care a dat dovada, declansand, prin exemplul personal, revolta istorica a poporului roman impotriva dictaturii comuniste".

Insa, in 2013, el a acuzat public Guvernul condus de Victor Ponta ca ar fi rasist si antimaghiar, asemenea Guvernului lui Ion Iliescu din anii '90. De asemenea, el a cerut Guvernului de la Budapesta, lui Viktor Orban, sa activeze politic pentru a crea un sistem de cooperare nationala prin care sa se obtina drepturi de protector in Transilvania, ceea ce ar fi un amestec in politica interna a Romaniei.

In consecinta, multi lideri politici ai tarii noastre au cerut retragerea distinctiei, lucru ce s-a intamplat in luna noiembrie a anului trecut.

