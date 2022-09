Un nou an pentru școala care își pregătește elevii pentru excelență

Complexul Educațional Laude-Reut și-a deschis porțile, astăzi, pentru cei aproape 600 de preșcolari și elevi ai ciclurilor primar, gimnazial și liceal. Festivitățile au început de la primele ore ale dimineții și au fost organizate fără restricțiile pandemiei de coronavirus care au fost impuse în ultimii doi ani.

Noutățile cu care Complexul Educațional Laude-Reut și-a întâmpinat elevii anul acesta sunt, pe lângă spațiile de clasă și de relaxare generoase și cu dotări moderne, o ofertă educațională îmbogățită cu noi cursuri de media, robotică și limbi străine, debate și public speaking. Instituția de învățământ a investit considerabil pentru dezvoltarea unui laborator de robotică cu echipamente de ultimă generație, o altă noutate a anului școlar 2022 – 2023 fiind clubul de drone dedicat elevilor de la clasele a VII-a și până la clasa a XII-a.

Evenimentul festiv de anul acesta s-a bucurat de prezența Prim-Rabinului Comunităților Evreiești din România, domnul Rafael Shaffer, care a marcat debutul festivităților dedicate Liceului Laude-Reut prin sunetul tradițional al shofarului, instrumentul tradițional folosit în sinagogile din toată lumea cu ocazia Rosh Hashanah, sărbătoare care va avea loc peste o săptămână. ”Este sunetul deșteptării. Un cuvânt românesc care îmi place foarte mult. În acest sunet al shofarului vă doresc tuturor un an plin de împliniri”, au fost urările adresate elevilor Laude-Reut de către Prin-Rabinul Rafael Shaffer.

Mesaje emoționante și încurajatoare pentru elevii Laude-Reut au avut deputatul Andi Cristea, delegat al Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei și membru al Laude-Reut Board of Trustees, Amir Sagron, șef adjunctul misiunii diplomatice a Statului Israel la București, și profesor universitar doctor Lucian Ciolan, prorector al Universității București și profesor de Politici educaționale și sociale și Metodologia cercetării la Departamentul de Științe ale Educației, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (Universitatea din Bucureşti).

Amintind despre evenimentele dramatice din Ucraina, care au marcat anul trecut și care sunt departe de a se fi încheiat, despre cât de mult afectează viețile copiilor nevoiți să fugă din calea războiului, Amir Sagron a vorbit despre mobilizarea extraordinară pe care au demonstrat-o elevii și părinții Laude-Reut pentru a-i ajuta pe refugiații ucraineni, despre parteneriatul în acest sens dintre Ambasada Israelului și Complexul Educațional Laude-Reut. La final, șeful misiunii diplomatice a Statului Israel în România a urat tuturor succes în noul an școlar și a încheiat cu un sfat: ”Orice veți face în viitor, păstrați relațiile bune cu cei din jur”.

Despre educație și importanța ei în formarea de caractere puternice și frumoase a vorbit profesorul universitar doctor Lucian Ciolan. În dubla sa calitate de părinte și de formator de cadre didactice, acesta subliniat că educația pentru excelență, de care se bucură elevii Laude-Reut este bazată pe gândire critică și valori morale solide. ”Pe profesori nu îi așteaptă un an ușor, îi așteaptă un an dominat de schimbări, dar, mesajul nostru, în calitate de părinți, este că le vom fi alături în acest demers în care vor încerca să îi ajute pe acești tineri să dobândească valorile morale care ne aduc pe toți aici și gândirea critică atât de necesară”, a spus Lucian Ciolan.

Anul acesta, Complexul Educațional Laude-Reut împlinește 25 de ani de la înființare, un sfert de veac acordat educației de înaltă calitate în sistemul preuniversitar românesc. Cu 13 generații de absolvenți ai clasei a 12, cu același număr de promoții cu promovabilitate 100% a bacalaureatului, cu distictinții internaționale la concursuri de matematică, robotică, geografie sau chimie, Complexul Educațional Laude-Reut se distinge în rândul instituțiilor de învățământ preuniversitar din Capitală și grație cursurilor de media, business și diplomație care fac parte din curricula școlii.

A devenit tradiție ca, la fiecare festivitate de început de an școlar, alături de elevi să se afle și absolvenți Laude-Reut din generații diferite, care se întorc cu bucurie și nostalgie la școala pe care ei o numesc „marea familie Laude-Reut”. În prezent oameni de afaceri de succes, informaticieni sau cercetători la instituții de prestigiu din țară sau din afara ei - NASA, Oxford sau Cambridge fiind nume obișnuite în portofoliul absolvenților Laude-Reut - cu toții spun că formarea și rigoarea din școala Laude au fost decisive pentru conturarea carierei lor viitoare. Și tot o obișnuință pentru ceremonia debutului de an este premierea absolvenților care au obținut peste 9,50 la sesiunea de vară a examenului de bacalaureat. Aceștia au primit distincții Magna Cum Laude în semn de recunoaștere a valorii lor academice.

Despre Complexul Educațional Laude-Reut

În cei 25 de ani de existență, Complexul Educațional Laude-Reut, acreditat pentru toate nivelurile de învăţământ, a atins performanțe neobișnuite, garantate de oferta educațională, dar și de pregătirea individualizată a elevilor, de către profesori selectați cu exigență, fapt care i-a atras obținerea autonomiei prin îndeplinirea criteriilor de performanță stabilite de fondatori.

Oferta educațională Laude-Reut cuprinde profil teoretic bilingv (engleză) - real și umanist, bacalaureat la limba ebraică, proiecte și parteneriate internaționale (Ministerul Educației din Israel, Comenius, Gruntvig, Cannes Lions), vizite internaționale de studiu, schimb de elevi și profesori cu școli din toată Europa și Israel, pregătire academică timpurie - cursuri de Business și Legal English, comunicare, media, diplomație, protocol, relații internaționale, public speaking și debate.

Cursurile sunt furnizate și certificate de parteneri academici de prestigiu din România și din străinătate: Institutul Diplomatic Român - Ministerul Afacerilor Externe, British Council, Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy, Israel, Raphael Recanati International School, Israel. Pe lângă promovabilitatea de 100% la examenul de bacalaureat, în sesiunea din iulie, timp de 9 generații de la înființarea liceului, rezultatele deosebite și procentul impresionant de elevi olimpici la disciplinele din trunchiul comun, Laude-Reut are un punct forte în oferta extracurriculară consacrată drept punct de referință pentru sistemul educațional: artă și multimedia pentru grădiniță și școala primară, business, media și diplomație pentru liceu, orele și cluburile de limbi străine (engleză, ebraică, franceză, spaniolă, italiană, germană, chineză), de jurnalism, fotografie, informatică, robotică, arte, drama, dans, instrument muzical, matematică, șah, sport etc.