Absolvenții Laude-Reut: 16 ani de excelență educațională – de la grădiniță la performanță internațională

Joi, 28 August 2025, ora 16:08
Absolvenții Laude-Reut: 16 ani de excelență educațională – de la grădiniță la performanță internațională
FOTO: facebook.com/LaudeReut

Povestea Mariei Dumitrașcu și a lui Mihnea Macovei este una rară și emoționantă: doi copii care au pășit împreună în grădinița Laude-Reut la vârsta de 2 ani și jumătate și care, după 16 ani, au încheiat tot împreună parcursul lor educațional, de la clasa pregătitoare până la ultimul clopoțel de liceu. Au purtat aceleași uniforme, au avut aceiași profesori, au împărtășit aceleași visuri și emoții. Iar în momentul despărțirii, au înțeles că Laude-Reut nu este doar o școală, ci o familie. „Când pleci de la Laude-Reut, nu lași doar o școală în urmă. Lași o parte din tine”, mărturisesc cei doi absolvenți. Astăzi, parcursul lor confirmă misiunea de excelență a Complexului Educațional Laude-Reut:

Maria Dumitrașcu – absolventă Leeds și City University London, lucrează în prezent într-o companie americană multinațională din domeniul FMCG.

Mihnea Macovei – absolvent UCL cu cea mai înaltă distincție, este fondatorul unei aplicații educaționale inovatoare.

Cei doi și-au împărtășit experiențele în cel mai nou episod al podcastului „Viitor pentru România – Excelență în Educație”, realizat de Nicoleta Călugăreanu – psiholog și moderatoarea emisiunii, unde au vorbit despre educație nu ca despre o simplă materie din orar, ci ca despre un drum trăit intens, cu muncă, prietenie, libertate și valori.

„Laude-Reut m-a învățat să comunic, să gândesc în mai multe limbi și să am curaj.” – Maria Dumitrașcu

„Dacă muncești și ai nevoie de sprijin, profesorii sunt acolo. Mereu.” – Mihnea Macovei

Povestea lor este dovada vie că excelența educațională, atunci când este construită cu pasiune, continuitate și grijă, formează liderii de mâine.

Complexul Educațional Laude-Reut este onorat să fi făcut parte, vreme de 16 ani, din parcursul lor și rămâne fidel misiunii sale: aceea de a educa cu sens, pentru un viitor mai bun al României.

Întregul interviu poate fi urmărit în cadrul rubricii Excelența în Educație din emisiunea Viitor pentru România – ediția din 22 august, pe Prima News TV.

Video integral, aici:

#Laude Reut, #Laude Reut Educational Complex, #absolventi Laude Reut , #stiri invatamant
