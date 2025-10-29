Complexul Educațional Laude-Reut, distins cu premiul Bright Minds Award la Gala RO 3.0 – Winners for the Future 2025

Complexul Educațional Laude-Reut, distins cu premiul Bright Minds Award la Gala RO 3.0 – Winners for the Future 2025
FOTO: facebook.com/LaudeReut

Complexul Educațional Laude-Reut a fost distins cu premiul Bright Minds Award, în cadrul prestigioasei Gale RO 3.0 – Winners for the Future 2025, organizată de Antena 3 CNN la Opera Națională București, pe 28 octombrie 2025. Evenimentul a celebrat excelența, inovația și viziunea celor care contribuie la conturarea viitorului României.

Premiul a fost înmânat doamnei Tova Ben-Nun Cherbis, președinta și fondatoarea Complexului Educațional Laude-Reut, de către Adrian Ursu, jurnalist și realizator TV Antena 3 CNN, în semn de recunoaștere pentru excelența și inovația aduse în educația românească.

Într-un moment încărcat de emoție, Tova Ben-Nun Cherbis a rememorat drumul parcurs în cei 28 de ani de existență ai instituției:

“Au trecut 28 de ani de când ambasadorul Ronald S. Lauder mi-a propus să înființez o instituție de învățământ în România și mărturisesc că, de la primul moment când m-a rugat să deschidem grădinița și școala, prima promoție a dat tonul. Au vrut clasa întâi, iar când am ajuns la clasa a IV-a, au dorit clasa a V-a, și când au ajuns la clasa a VIII-a, au dorit clasa a IX-a, iar când au dorit liceu, m-am speriat.

M-am hotărât ca liceul să fie un liceu nu ca toate liceele din România - cu toate că sunt multe bune în România, ci un liceu în care, în timpul studiilor, pregătim copiii să-și descopere chemarea pentru viitor. Si am deschis un laborator de excelență, un laborator unde modelăm copiii de la trei ani până la clasa a XII-a - lideri adevărați.

România are șansa să fie o Românie frumoasă, căci este o Românie frumoasă, și vreau să vă spun: generații frumoase, una câte una, pleacă de la noi. Pentru asta, mulțumesc tuturor cadrelor didactice, conducerii școlii și mulțumesc societății române si tuturor autorităților care m-au sprijinit”.

Gala RO 3.0 – Winners for the Future a reunit personalități marcante din educație, știință, afaceri, tehnologie, cultură și media, oameni care, prin viziune, curaj și dedicare, modelează viitorul societății românești. Complexul Educațional Laude-Reut a fost alături de aceste personalități și organizații remarcabile, celebrând excelența, generozitatea și viziunea lor, într-o seară dedicată inspirației și valorilor care contribuie la conturarea României de mâine.

Complexul Educațional Laude-Reut continuă să fie un reper de excelență în educația din România, un spațiu al ideilor inovatoare, al performanței și al dialogului intercultural, care inspiră și formează generații pregătite să construiască o lume mai bună.

