Diplomație, determinare și rădăcini solide: povestea Alexandrei Bordeiașu, absolventă Laude-Reut

Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 17:46
În cadrul rubricii Excelență în Educație din emisiunea Viitor pentru România, difuzată pe Prima News și moderată de Nicoleta Călugăreanu, pe 29 august a fost prezentată povestea inspirațională a Alexandrei Bordeiașu, absolventă a Complexului Educațional Laude-Reut, alături de mama sa, doamna Carmen Robertina Bordeiașu.

Parcursul Alexandrei este un exemplu de determinare și viziune. Elevă a Complexului Educațional Laude-Reut din clasa a V-a până la finalul liceului, ea a ales profilul de Diplomație, care s-a transformat treptat dintr-o simplă opțiune educațională într-un obiectiv de viață.

Cu o bursă de merit, Alexandra și-a continuat studiile universitare în Israel, iar performanțele ei au fost recunoscute și prin selecția într-un program de schimb în Washington D.C., unde a ocupat singurul loc disponibil. În prezent, se pregătește să finalizeze facultatea cu onoruri, urmărind atât admiterea în corpul diplomatic al Ministerului Afacerilor Externe, cât și continuarea studiilor de master în Londra, Madrid sau București.

„Laude-Reut a fost locul în care mi-am descoperit vocea. Fie că vorbim despre limba ebraică, dezbateri, concursuri sau conferințe, școala m-a învățat să fiu pregătită pentru scena globală”, a declarat Alexandra, cu aceeași claritate și eleganță care îi definesc și parcursul profesional.

La rândul său, doamna Carmen Robertina Bordeiașu a vorbit cu emoție despre încrederea pe care familia a investit-o în această comunitate educațională, un parteneriat ce și-a dovedit roadele.

Complexul Educațional Laude-Reut, recunoscut pentru formarea liderilor de mâine prin programe inovatoare în domeniile diplomației, afacerilor și comunicării, se mândrește cu absolvenți care duc mai departe valorile excelenței și responsabilității civice în România și în lume.

